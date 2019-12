vor 6 Min.

Berlinerin hat Baumeister Elias Holl als Vorfahren

Dagmar Nesener betreibt Familienforschung. Als sie ihre Verwandtschaft zu dem berühmten Augsburger entdeckt, hat sie einen Helfer.

Von Eva Maria Knab

Dagmar Nesener lebt in Berlin. Ihr Hobby ist Familienforschung. Die 67-jährige Rentnerin hat schon einige interessante Ahnen ausfindig machen können. Doch nun gelang ihr eine Entdeckung, bei der es ihr erst einmal die Sprache verschlug. Die Berlinerin stellte fest, dass sie Augsburgs berühmtesten historischen Baumeister unter ihren Vorfahren hat: Elias Holl.

„Zuerst konnte ich es kaum glauben“, sagt Dagmar Nesener. Elias Holl (1573–1646) in der Ahnenreihe zu haben, sei schon etwas Besonderes. Zunächst sei es nur eine Vermutung gewesen. Bis sie sich ihrer Sache ganz sicher war, entwickelten sich die Nachforschungen fast zu einem Kriminalfilm – mit Dagmar Nesener als einer Art Miss Marple und einem Helfer ähnlich wie Mister Stringer.

Dagmar Nesener hat schon zahlreiche Vorfahren ausfindig gemacht – auch Elias Holl gehört dazu.

Dabei ist die Berlinerin eine sehr versierte Familienforscherin. Bislang konnte sie rund 1200 Personen aus fünf Jahrhunderten identifizieren, mit denen sie verwandt ist. Darunter finden sich beispielsweise Goldschmiede aus Augsburg, ein Zuckerbäcker in fürstbischöflichen Diensten, der in Eichstätt lebte, ein italienischer Hersteller von medizinischen Lanzetten zum Aderlass, aber auch Artisten und fahrendes Volk aus einem Familienzweig namens Hart. „Noch heute gibt es in Frankreich und Belgien Zirkusunternehmen, die unter diesem Namen auftreten“, erzählt sie.

Dagmar Nesener hat sich schon als kleines Mädchen sehr für ihre familiären Wurzeln interessiert. „Meine Großeltern haben immer ganz viel von früher erzählt“, sagt sie. Als sie neun Jahre alt war, machte sie sich erste Notizen, die sie noch immer aufbewahrt. Als Erwachsene war Dagmar Nesener jedoch lange Zeit beruflich zu stark eingespannt, um systematisch Ahnenforschung betreiben zu können. Sie war als Reiseleiterin in vielen Ländern der Erde unterwegs, später als Gästebegleiterin auf einem großen Kreuzfahrtschiff. Doch dann kam ein Punkt in ihrem Leben, an dem sie mehr über ihre Vorfahren wissen wollte. Es war die Zeit der deutschen Wiedervereinigung. „Mein Vater kam aus Brandenburg“, erzählt sie. Als sich die Grenze öffnete, ergaben sich auch im deutschen Osten ganz neue Möglichkeiten für Nachforschungen.

Inzwischen holt sich die Berlinerin sehr viele Informationen aus dem Internet, andere Quellen findet sie in Archiven und historischen Büchern. Dagmar Nesener forscht nun schon seit vielen Jahren sehr intensiv. Aber erst vor einigen Monaten wurde ihr klar, dass sie eine sehr bekannte Augsburger Familie unter ihren Vorfahren hat. Im Zuge ihrer Recherchen stieß sie auf den Augsburger Goldschmiedemeister und Hofmaler Christian Holl (1627– 1685). Sie wollte mehr über ihn wissen und fand heraus, dass es sich um den jüngsten Sohn des bekannten Augsburger Baumeisters Elias Holl handelte. Letzterer hat mit seinem imposanten Rathaus und vielen anderen Bauwerken das Erscheinungsbild der Renaissance-Stadt geprägt.

Die zwölfte Generation nach Elias Holl

Dagmar Nesener weiß inzwischen sicher: „Ich bin die zwölfte Generation nach Elias Holl.“ Sie selbst stammt von der Goldschmiede-Line der Holls ab. Eine engere familiäre Verbindung kommt durch die Ehe von Christian Holl mit seiner zweiten Frau zustande. Der Augsburger Goldschmied heiratete Anna Maria Raiser, die Tochter eines anderen Goldschmieds – so wie es damals standesgemäß und üblich war. Über deren Tochter Maria Rosina Holl lässt sich die Ahnenreihe weiterverfolgen.

Doch auch wenn Dagmar Nesener heute sehr viele Informationen online bekommt. Für Familienforschung müsse man oft auch andere Quellen anzapfen, erzählt sie, man brauche viel Geduld und fast kriminalistisches Gespür. Manchmal hat man auch einen Helfer. So war es in Augsburg.

Werner Bischler ist Buchautor, Dozent an der Volkshochschule und Stadtführer. Der Pensionär aus Bobingen ist ein versierter Kenner der Augsburger Stadtgeschichte. Seine gemeinsame und erfolgreiche Recherche mit Dagmar Nesener fasst er so zusammen: „Eine mir unbekannte Dame aus Berlin vermutet, sie sei mit Elias Holl verwandt. Wir gehen beide der Sache nach und finden: Genau so ist es!“

Werner Bischler – hier an der Grabplatte von Elias Holl im Augsburger Rathaus – unterstützte die Ahnenforscherin Dagmar Neser aus Berlin. Als sie in der Stadt zu Besuch war, zeigte er ihr die Spuren von Elias Holl. Bild: Silvio Wyszengrad

Dagmar Nesener macht der Name des berühmten Baumeisters in ihrer Ahnenreihe nicht nur stolz. Sie wurde auch neugierig, wo Holl in Augsburg lebte und welche Spuren er in der Stadt hinterließ. So kam die Berlinerin im November zum ersten Mal in ihrem Leben nach Augsburg. „Hier habe ich mich Holl ganz nahe gefühlt“, sagt sie.

Kein Wunder. Werner Bischler sorgte für das nötige Lokalkolorit und historische Informationen. Die Berlinerin bezog ein Hotel in der Kapuzinergasse in Augsburg, das ganz in der Nähe des früheren Hauses steht, in dem Elias Holl lebte und starb. Auf einem sechs Stunden langen Streifzug durch die Stadt zeigte der Geschichtsexperte Dagmar Nesener bekannte Holl-Bauwerke wie das Rathaus, die Stadtmetzg, das Rote Tor oder das Heilig-Geist-Spital, wo heute die Augsburger Puppenkiste zu finden ist. Die Berlinerin bekam aber auch weniger bekannte Details zu sehen, etwa die Grabstelle des Baumeisters auf dem Protestantischen Friedhof an der Haunstetter Straße oder die Grabplatte für Elias Holl. Sie ist heute im Inneren des Rathauses angebracht.

Elias Holl auf einem Kupfertstich von Kulas Kilian. Bild: Silvio Wyszengrad

Dagmar Nesener war am Ende so fasziniert, dass sie unbedingt wieder einmal nach Augsburg kommen will. Vor allem will sie im Sommer das italienische Flair genießen, das Holls Architektur mit nach Augsburg brachte. Apropos Italien: Auch dort hat die Berlinerin noch ein Projekt. Sie will dem Lanzettenmacher Antonio Matzi auf die Spur kommen, einem weiteren ihrer Ahnen, über den bislang fast nichts bekannt ist.

Themen folgen