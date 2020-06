13:04 Uhr

Berufsfeuerwehr fängt ausgebüxtes Rind bei A8 ein

Immer wieder wird die Berufsfeuerwehr Augsburg auch zu tierischen Einsätzen gerufen. Zuletzt beschäftigte ein Rind die Einsatzkräfte.

Es war bereits am Sonntag gegen 20.20 Uhr als die Berufsfeuerwehr Augsburg in den Siedlerweg in der Firnhaberau gerufen wurde. Ein Rind war dort von der Weide ausgebüxt und trieb sich in der Nähe der Autobahn herum. Das Tier war friedlich.

Vielleicht lag das auch an den leckeren Obstbäumen, von denen das Tier Früchte und Trieb abfraß. Zusammen mit dem Besitzer trieben die Einsatzkräfte das zottelige Hochlandrind wieder zu seiner Herde zurück. Für Autofahrer und Anwohner habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden, heißt es. (ina)

Lesen Sie auch:

Mein lieber Specht! Berufsfeuerwehr hatte plötzlich einen Vogel

Einsatz an der City-Galerie: Feuerwehr rettet Biber in Not

Themen folgen