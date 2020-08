vor 16 Min.

Berufsfeuerwehr rettet entkräfteten Biber aus Klärwerk

Die Berufsfeuerwehr Augsburg brachte den Biber in Sicherheit.

Einem Biber dürfte es kräftig gestunken haben, als er in ein Becken des Klärwerks fiel. Doch die Augsburger Berufsfeuerwehr kam dem Tier zu Hilfe.

Es war am Montag gegen 11.30 Uhr als die Berufsfeuerwehr Augsburg in die Klärwerkstraße zum Klärwerk gerufen wurde. Dort war ein Biber in ein großes Nachklärbecken gefallen.

Laut Feuerwehr klammerte sich das Tier mit letzter Kraft an ein Schwimmschild. Der Biber hatte angesichts der steilen Betonwände keine Chance, auf eigener Faust herauszukommen. Mitarbeiter entdeckten das entkräftete Tier.

Feuerwehr rettet erschöpften Biber aus Augsburger Klärwerk

Die Berufsfeuerwehr fing den Biber mit einem Kescher ein und setzte ihn mehrere Kilometer weiter entfernt wieder aus. Mit einem Augenzwinkern merkte die berufsfeuerwehr in ihrem Bericht an: "Irgendwie war der Biber uns total dankbar." (ina)

