vor 18 Min.

Berufsfeuerwehr rückt zu Sparkassen-Altenheim aus

Ein Rauchwarnmelder wurde am frühen Mittwochmorgen im Sparkassen-Altenheim ausgelöst. Eine Bewohnerin hatte offensichtlich in ihrer Wohnung etwas vergessen.

Es war kurz nach 5.30 Uhr als die Berufsfeuerwehr Augsburg (Haupt-und Südfeuerwache) in die Baumgartnerstraße zum dortigen Altenheim gerufen wurde. Ein automatischer Rauchwarnmelder hatte alarmiert. In einer Wohnung fanden die Einsatzkräfte auf dem eingeschalteten Herd ein Essen, das stark rauchte. Die Bewohnerin befand sich nicht mehr in der Wohnung. Laut Feuerwehr war sie auf dem Weg in die Kirche.

Zwei Betreuungskräfte wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ambulant untersucht. Sie konnten jedoch wieder zurück ins Altenheim. Auch die Wohnung, die durch einen Hochleistungslüfter entraucht werden musste, wies dem Bericht zufolge keinen Schaden auf. Sogesehen sei der Kirchgang der Dame erfolgreich gewesen, teilt die Berufsfeuerwehr mit einem Augenzwinkern mit. (ina)

