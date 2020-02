vor 17 Min.

Berufsfeuerwehr rückt zu Uniklinik und Klinikum-Süd aus

Zwei Mal musste die Berufsfeuerwehr am Donnerstag zu Krankenhäusern in Augsburg ausrücken. Was hinter den Alarmen steckte.

Letztendlich war der Alarm, der am Augsburger Universitätsklinikum gegen 10.45 Uhr ausgelöst wurde, ein Fehlalarm. Aber freilich muss die Berufsfeuerwehr in so einer Situation vorsichtshalber mit vielen Einsatzkräften ausrücken. So auch am Donnerstagvormittag. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Staubaufwirbelung bei Bauarbeiten den Fehlalarm ausgelöst hatte.

Rund eine Stunde später wurde die Berufsfeuerwehr zum Klinikum-Süd in Haunstetten alarmiert. Auch hier konnten die Einsatzkräfte wieder unverrichteter Dinge abrücken. Wie ein Sprecher berichtet, hatte ein Unbekannter - ob aus bösem Willen oder aus Ungeschick sei mal dahingestellt - mit einem Wundspray auf einen Rauchwarnmelder gesprüht. (ina)

