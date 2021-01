14:18 Uhr

Beschädigtes Fenster an Firmengebäude wirft Fragen auf

Ein beschädigtes Fenster an einem Firmengebäude in der Donauwörther Straße wirft Fragen auf. Wollte jemand einbrechen?

Der Inhaber eines Autopflegeservices hat am am vergangenen Wochenende ein beschädigtes Fenster an seinem Firmengebäude in der Donauwörther Straße (im Bereich der 100er Hausnummern) entdeckt. Der Schaden dürfte laut Polizei nach ersten Einschätzungen mehrere hundert Euro betragen.

Die Ermittler stellten weder ein Eindringen in das Gebäude noch typische Einbruchsspuren fest, so dass derzeit eher von einem mutwillig begangenen Sachbeschädigungs-Delikt ausgegangen wird. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323 2510. (ina)

