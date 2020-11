11:04 Uhr

Betrieb läuft: Augsburg schafft Anlaufstelle für Grippe-Patienten

Im Glaspalast wird ab Dienstag eine neue Bereitschaftspraxis eingerichtet. Der Betrieb läuft aber bereits seit Samstag. Zum Einsatz kommt ein sogenannter Medibus.

Von Michael Hörmann

Es ging jetzt ganz schnell: Seit Samstagvormittag gibt es in Augsburg eine zusätzliche Anlaufstation für Patienten mit Grippe-Symptomen. Zum Einsatz kommt dabei ein sogenannter Medibus. In dem Fahrzeug werden die Untersuchungen vorgenommen. Eine telefonische Anmeldung ist zwingend notwendig. Ab Dienstag geht dann die neue Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) in Betrieb. Sie ist ebenfalls im Glaspalast im Textilviertel.

Der rote Medibus ist seit 10 Uhr am Samstag im Einsatz. Er steht in einer Halle am Glaspalast. Man kann sich daran orientieren, dass vor dem Gebäude ein Rettungswagen steht.

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) hat in Augsburg kurzfristig den Medibus der DB Regio als mobile Schwerpunktpraxis eingerichtet. Der Medibus wurde zunächst im Landkreis Berchtesgadener Land eingesetzt. Dort hat er die bestehenden ambulanten Versorgungsstrukturen in der Region unterstützt. Jetzt kommt er bis einschließlich Montag nach Augsburg.

Termine müssen telefonisch vereinbart werden

Patienten mit grippalen Beschwerden können sich nach einer Terminvereinbarung über die Telefonnummer 116117 an den Medibus wenden und werden dort ärztlich untersucht. Gleichzeitig kann bei medizinischer Notwendigkeit auch ein Test auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) durchgeführt werden. Um eine möglichst rasche Übermittlung des Testergebnisses sicher zu stellen, werden Patienten gebeten, ihr Smartphone mitzubringen.

Der Medibus ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie am Montag, 9. November, von 18 bis 21 Uhr am Glaspalast in Augsburg aufgestellt. Danach wird er weitere Landkreise unterstützen.

Neue Bereitschaftspraxis Infekt startet am Dienstag

Ab Dienstag, 10. November, wird es in Augsburg ein neues Behandlungsangebot für alle Patienten mit den typischen Symptomen einer Grippe oder schweren Erkältung, wie beispielsweise Husten, Halsschmerzen, Fieber geben: Die neue Bereitschaftspraxis Infekt hat jeweils werktags abends sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztägig geöffnet. Patienten können zu den Öffnungszeiten ohne Anmeldung kommen.

Die neue Bereitschaftpraxis nimmt ab Dienstag den Betrieb im Glaspalast auf. Bild: Michael Hörmann

Die neue Bereitschaftspraxis Infekt ist eine Einrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB). Die medizinische Steuerung liegt bei dem von der KVB benannten Ärztlichen Koordinator für die Corona-Maßnahmen in Augsburg. Es werden immer bis zu zwei Ärzte gleichzeitig vor Ort sein, um für die Behandlung der Patienten zur Verfügung zu stehen.

Die Anschrift der neuen Bereitschaftspraxis Infekt der KVB lautet: Beim Glaspalast 5, 86153 Augsburg. Geöffnet hat sie Montag bis Freitag von 18 bis 21 Uhr und Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 bis 21 Uhr. Eine telefonische Voranmeldung ist nicht notwendig. Bei Bedarf kann die Rufnummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (116117) kontaktiert werden.

Bereitschaftspraxis in Bobingen vorerst geschlossen

Aufgrund dieser zusätzlichen Einrichtung für die Stadt Augsburg und das Umland muss die KVB die Bereitschaftspraxis in Bobingen zunächst bis Jahresende schließen, heißt es weiter. Sobald es das Infektionsgeschehen wieder zulässt, wird die KVB in enger Abstimmung mit den Wertachkliniken die Bereitschaftspraxis in Bobingen wieder eröffnen. Patienten, die bisher in Bobingen behandelt wurden, können derzeit die regulären Bereitschaftspraxen in Neusäß, Augsburg oder Friedberg aufsuchen.

