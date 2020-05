vor 33 Min.

Betrüger "Antonio" lässt Rentner 2000 Euro abheben

Ein 84-Jähriger aus Hochzoll ist einem Betrüger zum Opfer gefallen. Welche Geschichte dieser auftischte und warum Bankmitarbeiter aufmerksam wurden.

Der unbekannte Mann klingelte am Montag gegen 12.15 Uhr an der Wohnungstür des 84-Jährigen in der Mittenalder Straße. Er stellte sich als Antonio vor und erzählte, dass ein Verwandter in der Schweiz krank sei und Geld für entsprechende Behandlungskosten benötige. Der Täter konnte den Mann dazu überreden, in einer Bankfiliale in der Friedberger Straße 2000 Euro an einem Geldautomaten abzuheben.

Mitarbeiter der Bankfiliale rufen Augsburger Polizei

Bankangestellten fiel auf, dass der Senior danach zu einem in der Watzmannstraße geparkten Pkw ging und an einen Fahrzeuginsassen das Geld übergab. Zwei Männer fuhren in dem Auto davon. Die Mitarbeiter der Bankfiliale verständigten die Polizei. Beim Fluchtfahrzeug könnte es sich um einen Fiat gehandelt haben.

Am dem schwarzen Pkw waren laut Beobachtungen der Zeugen italienische Kennzeichen angebracht. Der Haupttäter „Antonio“ wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre, circa 1,80 Meter groß, schwarze Haare (seitlich nach hinten gekämmt), rundliches Gesicht, kein Bart, keine Brille. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Die Kriminalpolizeiinspektion bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise. (ina)

