31.10.2019

Betrüger erbeuten viel Geld

Massenhaft Anrufe falscher Polizisten

Seit vergangenem Wochenende geben sich Anrufer wieder vermehrt als Polizisten aus, um in Augsburg Menschen um ihr Geld zu bringen. Laut Polizei geben die im Ausland sitzenden Anrufer an, dass das Vermögen der Angerufenen durch Einbrecher gefährdet sei. Um einem möglichen Diebstahl vorzubeugen, werden die Angerufenen in teilweise stundenlangen Telefonaten zur Aushändigung ihrer Barschaften und Wertgegenstände an vermeintliche Amtspersonen überredet.

Die Masche ist seit Jahren bekannt und auch in Augsburg immer wieder ein Problem. Alleine am Dienstag gingen nun laut Polizei über 100 derartiger Mitteilungen aus dem Stadtbereich sowie benachbarten Gemeinden in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums ein. Die Polizei geht davon aus, dass weitaus mehr Menschen im Laufe der letzten Tage per Telefon kontaktiert wurden und dies bislang nicht zur Anzeige brachten. In den allermeisten der bekannt gewordenen Fälle erkannten die Angerufenen die Betrugsabsicht und beendeten das Gespräch, so die Polizei. In vier Fällen kam es jedoch im Stadtgebiet Augsburg zur tatsächlichen Übergabe von Bargeld sowie Wertgegenständen an bislang unbekannte Abholer. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich laut ersten Erkenntnissen auf mehr als 100000 Euro.

Nun wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Am Dienstag, 29. Oktober, kam es zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr in der Bgm.-Aurnhammer-Straße zweimal zur Aushändigung von Bargeld an einen unbekannten Abholer. Die Übergaben erfolgten auf den Parkplätzen eines Lebensmitteldiscounters (Hausnummer 59) sowie eines Getränkemarkts (Hausnummer 15).

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 1,70 Meter groß sein, eine zierliche Statur und südländisches Erscheinungsbild haben und einen Vollbart tragen. Bekleidet war er mit schwarzer Hose, schwarzer Lederjacke und schwarzer Schiebermütze mit Schild. Er stieg nach Übergabe den Angaben zufolge auf der Beifahrerseite in ein Auto, das auf den dortigen Parkplätzen wartete. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)

