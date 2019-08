vor 17 Min.

Betrug per Funk: Mann fliegt bei Führerschein-Prüfung auf

Er wollte sich die richtigen Antworten per Funk liefern lassen. Mit diesem Trick ist ein Mann bei der Führerscheinprüfung in Augsburg aber aufgeflogen.

Er betrieb einen großen Aufwand, um die Führerscheinprüfung zu bestehen - allerdings nicht legal: Ein 31-jähriger Mann hat laut Polizei versucht, beim theoretischen Test zu betrügen. Der Mann nahm den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag an der Prüfung beim TÜV in der Oskar-von-Miller-Straße in Augsburg teil. Im Laufe des Tests bemerkte ein 39-jähriger Prüfer einen kleinen Funkempfänger im Ohr des Teilnehmers.

Hinzugezogene Polizeibeamte stellten schließlich fest, dass der 31-jährige unter seiner Kleidung diverse Sendegeräte versteckt hatte, um damit während des Tests die richtigen Prüfungsantworten von einem fachkundigen Helfer zu erhalten. Anstelle einer Prüfungsbescheinigung erhielt der Beschuldigte eine Anzeige wegen des Straftatbestands der Fälschung beweiserheblicher Daten, teilt die Polizei mit. Gegenstand der Ermittlungen sei nun auch, wer dem Prüfling von außerhalb des Gebäudes die Antworten geben wollte. (AZ)

