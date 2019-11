vor 38 Min.

Betrunken auf E-Scootern durch Augsburg: Führerscheine weg

Drei Männer waren in Augsburg betrunken auf E-Scootern unterwegs.

E-Scooter sind für manchen ein großes Ärgernis: Drei Männer haben jetzt großen Ärger, weil sie von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurden. Nicht ohne Grund: Alle drei waren stark alkoholisiert. Der niedrigste Wert lag hier bei 1,6 Promille. Die drei Männer sind jetzt auch ihren Führerschein los.

Im ersten Fall war ein 19-Jähriger gegen 2.35 Uhr auf der Imhofstraße unterwegs. In Pfersee wurde ein 18-Jähriger in der Deutschenbaurstraße gegen 0.50 Uhr zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille. Gegen 5.40 Uhr fiel einer Polizeistreife ein in der Augsburger Straße liegender E-Scooter auf. Ein 34-Jähriger hob ihn auf und fuhr los. Hier stellte sich bei einer Kontrolle ein Atemalkoholwert des Mannes von über 1,7 Promille heraus.

Die Polizei weist darauf hin, dass bei E-Scootern die gleichen Alkoholgrenzen gelten wie für Autofahrer. Bei Ausfallerscheinungen ist ab einem Wert von 0,3 Promille der Grenzwert für eine Straftat erreicht. (AZ)

