vor 28 Min.

Betrunken auf dem E-Scooter: Mann hat 2,4 Promille intus

Eine nächtliche Fahrt auf einem E-Scooter, einem elektrischen Tretroller, hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch im Universitätsveiertel in Augsburg gestoppt.

Alkoholisiert war ein 31 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter im Universitätsviertel in Augsburg unterwegs. Für ihn hat die Fahrt ein Nachspiel.

Eine nächtliche Fahrt auf einem E-Scooter, einem elektrischen Tretroller, hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch im Universitätsviertel in Augsburg gestoppt. Die Kontrolle fand in der Salomon-Idler-Straße statt. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der 31-jährige Mann alkoholisiert mit dem Fahrzeug unterwegs war.

Alkohol im Blut: Mann mit E-Scooter wird angezeigt

Ein Atemtest bestätigte die Vermutung: Der Fahrer hatte nach Angaben der Polizei etwa 2,4 Promille intus. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun wohl eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

Themen folgen