vor 39 Min.

Betrunkener Autofahrer flüchtet mit 100 Stundenkilometern vor der Polizei

Betrunkene Autofahrer haben am Wochenende die Ermittler der Augsburger Polizei auf Trab gehalten. Einer lieferte sich mit den Beamten eine regelrechte Verfolgungsjagd durch die Innenstadt.

Betrunkene Autofahrer haben am Wochenende die Beamten der Augsburger Polizei beschäftigt. Nach Polizeiangaben kontrollierten Beamten in der Nacht auf Samstag um kurz nach 0 Uhr einen Autofahrer im Bereich der Stuttgarter Straße in Oberhausen, weil er ohne Licht unterwegs gewesen war. Die Polizei nahm bei dem 30-jährigen Mann Alkoholgeruch war und führten einen Alkoholtest durch, der einen Wert von fast zwei Promille ergab. "Seinen Führerschein konnten die Beamten allerdings nicht sicherstellen, da der 30-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war", so die Polizei. Neben Trunkenheit im Verkehr wird der Mann nun auch noch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. In der Nacht auf Sonntag wiederum war ein Autofahrer gegen 2 Uhr nachts im Bereich der Fuggerstraße in der Innenstadt unterwegs, der einer Polizeistreife "durch seine merkwürdige Fahrweise auffiel", wie die Polizei mitteilt.

Polizei in Augsburg ermittelt gegen betrunkene Autofahrer

An einer bereits länger Rot zeigenden Ampel legte der Fahrer demnach eine Vollbremsung hin, um anschließend wieder deutlich zu beschleunigen. Als er die Polizeistreife bemerkte, flüchtete er laut Polizei über die Volkhartstraße, die Gesundbrunnenstraße und Langenmantelstraße und war dabei teils mit deutlich über 100 Stundenkilometern unterwegs, bis er in der Badstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. "Bei der anschließenden Kontrolle schwankte der 47-Jährige stark und hatte eine ausgeprägte Alkoholfahne", heißt es von der Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille, sein Führerschein wurde sichergestellt. Auch gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (jaka)

