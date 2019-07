vor 36 Min.

Betrunkener Autofahrer kommt an Polizeiauto nicht vorbei

Ein 19-Jähriger fällt Polizeibeamten in Augsburg wegen eines Fahrmanövers auf. Jetzt ist der junge Mann seinen Führerschein los.

Da lief was schief für einen 19-jährigen Autofahrer: Am Sonntag gegen 4.05 Uhr befand sich eine Polizeistreife wegen eines vorangegangenen Einsatzes im Afrawald. Während die Beamten den Sachverhalt abklärten, bemerkten sie, wie ein Autofahrer wiederholt rangierte, um an dem Dienstfahrzeug vorbeizukommen.

Das Problem dabei war offenbar nicht das abgestellte Polizeifahrzeug, sondern die massive Alkoholisierung des 19-jährigen Fahrers. Dieser wies eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,6 Promille auf.

Bei dem Beschuldigten wurden eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. (möh)

