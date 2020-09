15:17 Uhr

Betrunkener Radfahrer stürzt und bedroht danach Polizisten

Eigentlich wollten Polizei und Rettungsdienst einem gestürzten Fahrradfahrer helfen. Doch dann musste dieser gefesselt werden.

Die Einsaktzkräfte wurden am Sonntag gegen 14.30 Uhr in die Schönbachstraße in Oberhausen gerufen. Dort war ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer gestürzt.

Obwohl der Mann Schürfwunden an Armen und Beinen davongetragen hatte, verweigerte er zunächst eine medizinische Versorgung. Laut Polizei stellten sich die Verletzungen dann als nicht zwingend behandlungsbedürftig heraus. Der Radfahrer roch stark nach Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von über 2,6 Promille.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann zunehmend ungehalten und aggressiv, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Er beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten mit einer regelrechten Schimpftirade auf das Übelste. Auch der Arzt, der auf der Polizeidienststelle bei ihm Blut entnahm, wurde beleidigt.

Der aggressive Radfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Bedrohung verantworten. (ina)

