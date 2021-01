vor 17 Min.

Betrunkener greift am Helmut-Haller-Platz Passanten an

Ein alkoholisierter Mann hat am Helmut-Haller-Platz versucht, eine Frau zu schlagen. Auch gegen die Polizei verhielt sich der Betrunkene aggressiv.

Ohne ersichtlichen Grund hat ein betrunkener 35-jähriger am Helmut-Haller-Platz Passanten angegriffen. Wie die Polizei berichtet, versuchte der Mann, auf eine 43-jährige Frau einzuschlagen. Ein 45-Jähriger ging dazwischen und konnte den Angriff verhindern.

Allerdings entwickelte sich dadurch zwischen dem Angreifer und dem 45-Jährigen eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf beide Männer leichte Verletzungen erlitten. Die eintreffenden Polizeibeamten beleidigte der 35-Jährige massiv, spuckte sie an und drohte ihnen an, sie umzubringen. Der um sich schlagende Beschuldigte musste gefesselt werden und wurde aufgrund deutlich erkennbarer psychischer Auffälligkeiten in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. (att)

