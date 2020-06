16:10 Uhr

Betrunkener löst in Augsburger Innenstadt vier Polizeieinsätze aus

Ein Betrunkener Mann löste am Freitag in Augsburg vier Polizeieinsätze aus. Es kam zu Zwischenfällen mit dem Rad, im Fastfood-Restaurant und im Kaufhaus.

Von Eva Maria Knab

Viermal an einem Tag ist ein betrunkener Mann in der Augsburger Innenstadt so negativ aufgefallen, dass er am Ende im Polizeiarrest landete. Laut Polizeibericht fuhr der Mann am Freitagmittag in Schlangenlinien auf seinem Fahrrad. Als er von der Polizei angehalten wurde, hatte er knapp ein Promille und stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Augsburg: Betrunkener löst vier Polizeieinsätze aus

Am Nachmittag teilte ein Fastfood Restaurant mit, dass der Mann auf einem Tisch liege und nicht mehr wach zu bekommen sei. Beamte erteilten ihm einen Platzverweis, als er wieder bei Sinnen war. Am Abend fiel der Mann erneut auf, weil er in einem Kaufhaus mutmaßlich zwei Ledergeldbörsen stahl. Als der Mann von einer Streife in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er auch noch Widerstand, so die Polizei. Wegen sämtlicher Vorfälle werde nun gegen den amtsbekannten Mann ermittelt. (eva)

