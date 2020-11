15:47 Uhr

Betrunkener schläft nach Unfall in seinem Auto in Lechhausen ein

Diese Geschichte ist für einen Autofahrer dumm gelaufen. Betrunken verursachte er einen Unfall in Lechhausen und schlief ein. Danach kam die Polizei.

Am Freitag gegen 18.50 Uhr beobachteten Zeugen in der Magdeburger Straße in Lechhausen, wie ein Opel-Fahrer einen geparkten Audi anfuhr und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in die Dr.-Schmelzing-Straße entfernte. Dort stellte der Fahrer seinen Opel am Fahrbahnrand ab und schlief laut Angaben der Zeugen in seinem Fahrzeug ein.

Nach einem kurzen Schläfchen ging der Unfallflüchtige in seine nahegelegene Wohnung, wo ihn wenig später Polizeibeamte antrafen. Der Grund für die Müdigkeit des 42-jährigen Beschuldigten war schnell gefunden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille.

Beim Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. ( möh )

Lesen Sie auch:

Themen folgen