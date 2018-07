vor 57 Min.

Betrunkener soll junge Frau in Reisebus belästigt haben

In einem Reisebus soll es am Donnerstag zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Der beschuldigte 47-Jährige war zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert.

In einem Fernreisebus am Busbahnhof in Augsburg-Oberhausen soll ein 47-Jähriger am frühen Donnerstagnachmittag eine Mitreisende sexuell belästigt haben.

Als der Bus an der Haltestelle in der Biberbachstraße hielt, wandte sich die 22-jährige Frau an einen dort wartenden Mann. Ihm gegenüber gab sie an, ein anderer Passagier habe sie bedrängt, unsittlich berührt und gegen ihren Willen geküsst.

Der Alkoholtest vor Ort ergab über 2,5 Promille

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellen bei der Anzeigenaufnahme einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 47-jährigen Tatverdächtigen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. (AZ)