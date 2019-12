vor 18 Min.

Betrunkener und pöbelnder Hotelgast (61) verletzt Polizistin

Die Polizei hat am frühen Montagmorgen einen pöbelnden Hotelgast in Gewahrsam genommen. Symbolbild

Ein 61-jähriger Hotelgast hatte offenbar zu viel über den Durst getrunken. Als die Polizei kam wurde er aggressiv.

Wegen eines pöbelnden Gastes wurde die Polizei am Montag in den frühen Morgenstunden in ein Hotel in der Augsburger Innenstadt gerufen. Nachdem der betrunkene 61-Jährige auf mehrfache Aufforderung die Hotelbar nicht verließ, wollten ihn die Polizisten hinaus begleiten.

Dabei ging der Betrunkene plötzlich auf eine 27-jährige Polizeibeamtin los und schlug dieser mit der Hand gegen den Oberkörper. Zudem bedrohte er die Beamten mit dem Tode. Der aggressive Hotelgast wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung. Die Polizistin wurde bei dem Angriff leicht verletzt. (ina)

Themen folgen