17:40 Uhr

Betrunkener zeigt Hitlergruß auf dem Plärrer

Ein Mann zeigt die Hitlergruß, ein anderer rastet aus: Zwei Betrunkene kamen vom Augsburger Plärrer direkt in die Ausnüchterungszelle.

Ein 27-jähriger Mann ist am Mittwoch aus einem Bierzelt auf dem Osterplärrer in Augsburg geflogen, weil er den Hitlergruß gezeigt hat. Wie die Polizei meldet, reagierte das Sicherheitspersonal sofort und verwies den Betrunkenen aus dem Zelt. Als die Sicherheitsleute ihn nach draußen brachten, beleidigte er den Angaben zufolge auch sie mit „radikalen Worten“. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten habe sich der 27-Jährige ebenfalls aggressiv verhalten. Weil er gut 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte und sich uneinsichtig zeigte, kam der Mann in eine Arrestzelle des Polizeipräsidiums.

Negativ fiel am Mittwoch auf dem Augsburger Frühjahrsplärrer auch eine kleinere Personengruppe um einen 37-jährigen Mann auf. Der 37-Jährige habe in einem Bierzelt gegen die Sicherheitsleute gepöbelt, meldet die Polizei. Als die Gruppe deshalb raus flog, kam es vor dem Zelt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In dem Gerangel fiel ein 50-jähriger Mann zu Boden. Er verletzte sich leicht am Ellenbogen und im Gesicht. Polizisten schritten schlichtend ein.

Augsburger Polizei: Mann beschädigt Streifenwagen durch Tritte

Da der 37-jährige Mann sich aber nicht beruhigen ließ und mehr als zwei Promille intus hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. Als er zu den Arrestzellen gefahren wurde, beleidigte er die Polizeibeamten und beschädigte mit Tritten einen Sitz des Streifenwagens. (jöh)

