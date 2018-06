08.06.2018

Bewegung auf gut Bayerisch

Beim neuen Lederhosentraining ist jeder willkommen

Von Andrea Wenzel

Es ist Montag kurz nach 19 Uhr. Auf der Perzheimwiese direkt an der Stadionstraße in Göggingen stehen etwa 50 Männer und Frauen im Sportdress vor einer Isomatte und machen Fitnessübungen. Sie probieren sich in der Standwaage und kreisen wenig später die Arme vorwärts und rückwärts. Nach einer Trinkpause werden Kniebeugen gemacht und die Rückenmuskulatur trainiert. Damit die Gruppe weiß, was zu tun ist, gibt Fitnesstrainerin Nadine Schoder Anweisungen. Sie trägt allerdings kein Sportdress, sondern steht in kurzer Lederhose auf dem Übungsgelände.

Was Passanten hier von April bis September immer montags zwischen 19 und 20 Uhr beobachten können, ist das sogenannte Lederhosentraining in Kooperation mit dem Turnverein Augsburg (TVA). Es ist ein funktionelles Training für jedes Alter und jeden Fitnessgrad. Erfunden hat das Konzept der Münchner Personaltrainer Klaus Reithmeier. Weil er nach einem Besuch des Oktoberfests keine Zeit mehr hatte, sich umzuziehen, gab er seinen Fitnesskurs in der Trachtenhose. Daraus ist ein Geschäftskonzept geworden.

In mehreren bayerischen Städten gibt es das Lederhosentraining bereits. In Augsburg bietet es exklusiv seit diesem Jahr der TVA an. Teilnehmen können aber nicht nur Vereinsmitglieder, sondern alle, die Lust dazu haben. Mitbringen muss man lediglich eine Isomatte. Kosten entstehen keine. Ziel ist es, Spaß an der Bewegung zu haben und sich dabei fit zu machen. Wer teilnimmt, kann den Schwierigkeitsgrad der Übungen dank vieler Varianten selbst wählen und vorbeifahrende Roller- und Radfahrer sorgen mit Hup- und Klingelgrüßen für die nötige Motivation. Weitere Infos gibt es unter www.tvaugsburg.de oder www.lederhosentraining.com.

