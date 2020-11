vor 17 Min.

Bewegung in Augsburgs Zentrum: Zwei Läden schließen, einer eröffnet

Plus Während in der Maximilianstraße in Augsburg ein besonderer Bäcker eröffnen wird, schließen in der Annastraße bekannte Geschäfte. Die Veränderungen im Überblick.

Von Andrea Wenzel

Schon vor drei Jahren hatte Volker Rös den Wunsch, in Augsburg ein Lebensmittelkonzept umzusetzen, das nachhaltig und hochwertig ist, regionale Produkte einsetzt und sich von bestehenden Ideen absetzt. Mittlerweile hat er die passenden Partner für die Umsetzung gefunden und eröffnet am 27. November in der Maximilianstraße 37 (ehemals Rayher Bastel- und Künstlerbedarf) zusammen mit Sascha Hänsel und Nicolai Stanke "32° - Die Werkstatt für Genuss". Dahinter verbirgt sich eine Bäckerei, deren Inhaber sie jedoch als keine klassische Bäckerei eingestuft wissen wollen.

32° bietet fast ausschließlich Produkte aus Hefeteig an

Denn angeboten werden neben Bio-Broten - hergestellt aus regionalen Zutaten - nur Waren aus Hefeteig. Von süß bis herzhaft, ergänzt um Salate für die Mittagszeit und Frühstücksvarianten. Daher auch der Name 32°, denn bei dieser Temperatur gärt Hefe. Hergestellt werden die Produkte in der gläsernen Manufaktur, die der Kunde aus dem Verkaufsraum einsehen kann. "Wir sind damit absolut transparent" sagt Bäckermeister Nicolai Stanke, dem Regionalität und Nachhaltigkeit wichtig sind.

Augsburg sei zudem eine der Städte in Deutschland mit der höchsten Bäckerdichte. "Da wäre die Eröffnung einer klassischen Bäckerei wenig sinnvoll gewesen. Deshalb haben wir uns bewusst für etwas ganz anderes entschieden", ergänzt Partner Sascha Hänsel, ebenfalls Bäckermeister.

Bäckerei 32° eröffnet trotz Corona-Lockdown in Augsburg

Dass die Eröffnung nun ausgerechnet in den zweiten Lockdown fällt, darauf haben sich die Gründer eingestellt. "Wir bieten die Waren zum Mitnehmen an", sagt Volker Rös. Ohnehin ist für den Verkaufsraum kein Sitzbereich sondern nur eine Bar für den Kaffee im Stehen geplant. Wenn es wärmer wird, soll es Sitzplätze im Außenbereich geben. Geöffnet hat 32° ab 27. November täglich von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstags von 9 bis 18 Uhr. Sonntags ist geschlossen. Gebacken wird nur tagsüber und damit ständig frisch. "Es kann also sein, dass ihr Produkt noch lauwarm ist, wenn sie es kaufen", so Rös.

Im ehemaligen Bastelladen in der Maxstraße zieht gerade die Genusswerkstatt 32° ein. Bild: Daniel Weber

Bonita und Reno verlassen die Annastraße in Augsburg

Während sich die Gründer von 32° auf die Neueröffnung freuen, bereiten sich in der Annastraße die Mitarbeiter von Reno und Bonita auf die Schließung ihrer Filialen vor. In beiden Geschäften kündigen große Plakate in den Schaufenstern das Ende an. Rabatte von 30 bis 50 Prozent werden offeriert.

Reno wird seine Filiale laut Mitarbeiter Mitte Januar 2021 schließen. Die Frage, inwieweit die Corona-Pandemie zu diesem Schritt geführt hat, blieb seitens des Unternehmens bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Bonita lässt wissen, dass die Filiale in der Annastraße noch bis Ende des Jahres geöffnet bleibe. Die folgende Schließung sei eine unvermeidliche Maßnahme im Rahmen des laufenden Sanierungsverfahrens. Nachdem andere Lösungsversuche nicht zum Ziel geführt hatten und die Corona-Pandemie dem Sanierungsverfahren zudem zugesetzt habe, müssten nun unprofitable Filialen geschlossen werden. Unausweichliche Kündigungen wolle man "so sozial wie möglich abfedern", lässt eine Sprecherin wissen.

Insgesamt hat Bonita mehr als 600 Filialen, eine davon auch in der City-Galerie. Diese bleibt erhalten. Zuvor hatte die Corona-Krise bereits den Inhaber von „Rabe by Binder“ in der Philippine-Welser-Straße zur Geschäftsaufgabe gezwungen. Auch die Modekette H&M hat eine ihrer Augsburger Filialen in der Annastraße aufgegeben.

