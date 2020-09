24.09.2020

Bewerbungen für Corona-Beirat: Internetpanne bei der Stadt Augsburg

Die Daten aller bisher 170 eingegangen Bewerbungen von Bürgern für den Augsburger Corona-Beirat wurden nicht gespeichert. Oberbürgermeisterin Eva Weber entschuldigt sich.

Internetpanne bei der Stadt: Nachdem die Verwaltung vor wenigen Tagen ein Online-Bewerbungsformular für Bürger, die Mitglied im Corona-Beirat werden wollten, freigeschaltet hatte, musste die Stadt am Donnerstag einräumen, dass alle bisher abgegebenen Bewerbungen ins Nichts gingen. Durch einen technischen Defekt wurden keine Daten an die Stadt übertragen, sodass die bisher eingereichten Formulare nirgendwo gespeichert sind. Betroffen sind 170 Bewerbungen von Bürgern.

Corona-Beirat Augsburg: Bürger müssen sich erneut bewerben

Man bitte alle interessierten Bürger, sich nochmal zu bewerben, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Die Stadt entschuldige sich für die Panne. Die Datensicherheit sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, da diese verschlüsselt waren. Wie berichtet will die Stadt einen Beirat einrichten, in dem zehn Bürger zusammen mit fünf Stadträten, sechs Experten aus der Verwaltung und der Oberbürgermeisterin darüber diskutieren, wie öffentliches Leben und Corona möglichst gut vereinbart werden können. Weber sagt, Ziel des Beirats sei, mit einem Querschnitt der Stadtgesellschaft über die Corona-Maßnahmen ins Gespräch zu kommen. (skro)

