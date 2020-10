vor 16 Min.

Bewohner überrascht Einbrecher im Schlafzimmer

Ein Einbrecher drang durch ein Fenster in eine Wohnung ein und wurde von dem Bewohner überrascht.

Der Einbrecher flüchtete durch ein Fenster und verlor dabei mehrere entwendete Schmuckstücke. Die Polizei ermittelt.

Das hatte sich der Einbrecher vermutlich anderes vorgestellt. Während sich ein Ehepaar in seiner Wohnung in der Fritz-Hintermayr-Straße auf Höhe der einstelligen Hausnummern aufhielt, drang am Donnerstag gegen 8.30 Uhr ein bislang Unbekannter durch das Schlafzimmerfenster ein und durchsuchte mehrere Möbelstücke. Durch ein Geräusch aufmerksam geworden, ging der 67-jährige Ehemann ins Schlafzimmer und überraschte den Einbrecher, welcher daraufhin kopfüber durch das Einstiegsfenster sprang und durch den Garten flüchtete. Auf seiner Flucht verlor der Dieb mehrere Schmuckstücke sowie eine Schatulle. Der entstandene Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei im oberen zweistelligen Bereich. Beim Diebesgut wird derzeit von rund 500 Euro ausgegangen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Augsburg unter Telefon 0821/3233810 zu melden. (bau)

