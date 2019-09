vor 37 Min.

Bezahlbarer Wohnraum und Klimaschutz

Beim „Tag der Energie“ diskutieren Experten zum Thema

Die Themen bezahlbarer Wohnraum und Klimapolitik sind in aller Munde. Doch welche Herausforderungen stecken hinter den beiden Punkten und wie lassen sie sich verbinden? Die Bayerische Ingenieurkammer-Bau will dieser Frage beim „Tag der Energie“ am Donnerstag, 26. September, im Kongress am Park nachgehen und hat mehrere Experten eingeladen. Unter anderem sollen die Themen „Kostensteigerung im Wohnungsbau – welchen Anteil hat die Energieeffizienz?“ oder „E-Mobilität als Chance für die Zukunft“ diskutiert werden. Auch Lösungen für Energiespeicherungen werden besprochen. Abgerundet wird das Programm durch eine Podiumsdiskussion. Teilnehmer sind Augsburgs Umweltreferent Reiner Erben, Stadtwerke-Vertreter Anton Asam, der Leiter der städtischen Wohnbaugruppe (WBG), Mark Dominik Hoppe, sowie Alexander Lyssoudis von der Bayerischen Ingenieurkammer-Bau. Der Eintritt ist frei; um Anmeldung wird gebeten unter: www.energie.info.

Die Veranstaltung findet am 26. September ab 13 Uhr im Kongress am Park statt. Weitere Infos unter: www.energie.info.

Themen folgen