Bier oder Adrenalinkick? Fünf Plärrer-Rundgänge im Vergleich

Die einen sitzen gerne im Bierzelt, die anderen freuen sich auf die Fahrt mit der Achterbahn. Wir haben fünf Rundgänge über den Plärrer getestet.

Von Jörg Heinzle

Für Nostalgiker

Keine Frage: Wer nach Nostalgie sucht auf dem Plärrer, der muss zur Leopardenspur. Das flotte Karussell mit seiner Berg-und-Tal-Fahrt ist ein Klassiker auf dem Festplatz. Schausteller Michael Heindel betreibt es seit vier Jahrzehnten. Jetzt, nach dem überraschenden Tod seiner Frau Waltraud vor wenigen Wochen, mit der Hilfe seiner beiden Töchter und Schwiegersöhne. Die Dekoration ist liebevoll. Und wer verliebt ist, kommt in der Leopardenspur auch auf seine Kosten: Die Fliehkräfte sorgen dafür, dass man ganz eng zusammenrutscht.

Hier geht’s traditionell rund: Die Leopardenspur gibt es seit vier Jahrzehnten. Bild: Ruth Plössel

Wer es danach noch mal schwungvoll-nostalgisch will, der geht ein paar Schritte weiter und setzt sich in den Wellenflieger. Das Kettenkarussell wird vom Augsburger Schausteller Rudi Eberhardt betrieben. Auch hier gibt’s was für Verliebte – nämlich Doppelsitze. Und dann: Wer treffsicher ist, kann es an der Schießbude probieren und auf eine Rose zielen. Kulinarisch ist man mit einem traditionellen Steckerlfisch gut bedient. Den kann man auch praktisch mit nach Hause nehmen.

Nostalgische Stimmung kommt am besten zu Zweit auf – deshalb rechnen wir hier mit zwei Personen. Leopardenspur Zwei Fahrten zu je 3 Euro = 6 Euro. Wellenflieger Zwei Fahrten zu je 3 Euro = 6 Euro. Steckerlfisch „Seemanns“ Zwei Makrelen, 692 g = 15,92 Euro. Schießbude (Werner und Ulrike Springer) Ein Schuss =1 Euro. Kosten insgesamt 28,92 Euro.

Für Glücksritter

Sabrina, 15, ist mit ihrem Freund auf dem Plärrer unterwegs. Sie testet an der „Glückspyramide“ ihr Glück. Keine Nieten – so steht es auf den Werbung. Das bedeutet: Auf jedem Los steht eine Punktzahl. Wer sammelt, erhält einen Preis. Sabrina hat zehn Lose gekauft – und kommt damit immerhin auf 80 Punkte. Das reicht für einen kleinen Stoffbären, den sie strahlend entgegennimmt. Mehr Glück als Geschick braucht es auch an einem der Greifer-Automaten, die mit Stofftieren locken. Nach sechs vergeblichen Versuchen gibt Martin, 11, der mit seiner Mutter den Plärrer besucht, auf. „Mist“, sagt er, „sonst hat es fast immer geklappt.“

Geschick und Glück halten sich beim Ballwerfen etwa die Waage. Es sieht einfacher aus, als es ist. Das stellt jeder fest, der sich hier versucht. Die Bälle müssen in Gläsern landen, dafür gibt es Punkte. Ein Mann hat es auf einen BurgerGrill abgesehen. Die Punkte reichen nur für ein kleines Plastikmotorrad – aber seine Begleiter kommentieren seine Wurfversuche lachend und haben Spaß. Darum geht es ja auch.

Wir versuchen bei diesem Rundgang über den Osterplärrer unser Glück (und auch ein wenig unser Geschick) alleine. Deshalb hier die Rechnung für eine Person. Glückspyramide 10 Lose = 5 Euro. Greifer-Automaten 6 Spielmünzen = 5 Euro. Ballwerfen „Ping Pong“ 12 Bälle = 3 Euro. Kosten insgesamt 13 Euro.

Für Kinder

Klar: Für Kinder ist der Plärrer ein Paradies. Etwa für die kleine Hannah, drei Jahre alt, die am Donnerstagmittag mit ihrer Oma auf dem Fest unterwegs ist. Ein Stopp beim Kinderkarussell „Circus“ ist da ein Muss. Hannah setzt sich sofort in das Fahrerhaus des Feuerwehrautos – weil es gerade zu regnen beginnt, ist nicht so viel los und sie hat die freie Auswahl. Das Feuerwehrauto ist der klare Favorit bei den kleinen Fahrgästen, und zwar seit Generationen, erzählt der Karussellbesitzer Michael Lutzenberger. Bei den Jungs ist auch noch der Gabelstapler hoch im Kurs.

Manche Stapler-Fans warten tapfer mehrere Runden ab, bis endlich der Platz frei wird. Etwas für die ganze Familie ist eine Fahrt mit dem Riesenrad „Roue Parisienne“. Ganz oben befindet man sich auf einer Höhe von 48 Metern. Und weil es dazu gehört und Karussellfahren hungrig macht, gibt es noch eine Portion Pommes und eine Limo – im Almdorf von Heino Steinker. Im Biergarten dort kann man bei einem Regenschauer auch unter einem Dach sitzen.

Ein Plärrer-Besuch ist was für die ganze Familie – wir rechnen mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Kinderkarussell „Circus“ Zwei Fahrten zu je 2,50 Euro = 5 Euro. Riesenrad Zwei Fahrten zu je 5 Euro (Erwachsene), zwei Fahrten zu je 4 Euro (Kinder) = 18 Euro. Almdorf Zwei Portionen Pommes zu je 2,50 Euro, zwei Limonaden zu je 3 Euro = 11 Euro. Kosten insgesamt 34 Euro.

Für Abgedrehte

Beim Osterplärrer kann man es krachen lassen: So viele Fahrgeschäfte mit Adrenalin-Faktor wie dieses Mal gibt es hier nicht so oft. Der Hingucker schon von Weitem ist das Looping-Karussell „Infinity“ (englisch für Unendlichkeit). Von unten wirkt es fast so, als würden die kreischenden Fahrgäste in der Unendlichkeit landen. Immerhin schlägt die Schaukel auf bis zu 65 Meter Höhe aus. Die Freundinnen Valentina, 14, und Lea, 15, probieren die Riesenschaukel am Donnerstagnachmittag aus. Als sich die Bügel wieder öffnen, sind ihr Augen noch weit aufgerissen. „Heftig“, sei die Fahrt gewesen, sagt Valentina – und kann schon wieder lachen.

Die Fahrgäste werden beim „Infinity“ bis zu 65 Meter hoch geschleudert. Auf dem Plärrer kann man es testen. Bild: Hoefnagels

Auf den Körper der Fahrgäste wirken bis zu fünf G ein – das Fünffache der Erdbeschleunigung. Die Freundinnen fahren alles, was wild ist. Die zweite, etwas kleinere Schaukel („The King“), wollen sie auch noch testen. Den „Predator“ haben sie schon ausprobiert. Dort sitzt man in Gondeln, die in alle Richtungen gedreht werden – auch kopfüber. Vanessas Urteil: „Schlimm, aber super.“

Alleine ist es auch ein Nervenkitzel, doch mehr Laune macht die Adrenalin-Runde zu Zweit. Deshalb die Rechnung für zwei Erwachsene. Looping-Karussell „Infinty“ Zwei Fahrten zu je 6 Euro = 12 Euro. Schaukel „The King“ Zwei Fahrten zu je 5 Euro = 10 Euro. Karussell „Predator“ Zwei Fahrten zu je 5 Euro = 10 Euro. Kosten insgesamt 32 Euro.

Für Genießer

Nicht jeder will Karussellfahren. Mancher sieht den Plärrer auch als kulinarischen Ausflug. Der kann so aussehen: Vor einem Bummel über den Festplatz steuern wir das Schaller-Zelt an. Im Biergarten trinken wir eine Maß Thorbräu-Bier – und lassen uns zum Einstieg erst mal eine Portion Obadza schmecken.

Zum frisch gezapften Bier gibt es eine Portion Obazda. Bild: Jan Kandzora

Nach einer Runde übers Fest setzen wir uns in Binswanger-Zelt. Dort bestellen wir uns einen Klassiker – einen halben Gockel mit Kartoffelsalat. Damit essen wir den Bestseller im Binswanger-Zelt, verrät Junior-Chef Thomas Kempter. Hähnchen in allen Varianten – mit Semmel, Salat oder Pommes – werde mit Abstand am meisten verkauft. Weil auch dazu ein Bier passt, gibt es eine Maß Hasenbräu-Festbier. Und weil es gerade so schön war, gönnen wir uns auch noch einen Nachtisch.

Draußen, an der frischen Luft, bei der „Hexenküche“ von Stefanie Schmidt. Wir lassen uns ein Crêpe schmecken. Und weil wir nicht auf die Kalorien achten, darf es mit Banane und Nutella sein. Schön, wenn man einfach mal sündigen darf ...

Wir sind zu Zweit unterwegs. Doch jeder hat einen anderen Geschmack. Wir rechnen für eine Person. Schaller-Zelt Eine Maß für 9,10 Euro, eine Portion Obadza mit Brot für 7,20 Euro = 16,30 Euro. Binswanger-Zelt Eine Maß für 9 Euro, 1/2 Hähnchen mit Kartoffelsalat für 11,90 Euro = 20,90 Euro. Hexenküche Ein Crêpe mit Banane und Nutella = 4,50 Euro. Kosten insgesamt 41,70 Euro.

