Bilanz der Augsburger SPD: Akzente und Rückschläge

Plus SPD-Spitzenkandidat Dirk Wurm war in den vergangenen sechs Jahren für einen Bereich zuständig, der viele Bürger betrifft – konnte er sich für mehr empfehlen?

In Dirk Wurms Bereich, dem Ordnungsreferat, kann man sich profilieren – immerhin geht es um Themen, die Bürger direkt betreffen. Von den Strafzetteln der Verkehrsüberwacher bis zur Zuständigkeit für den Stadtmarkt, einem Lieblingsort vieler Augsburger. Oder man kann durch unpopuläres Agieren eine Bauchlandung hinlegen, auch das haben Vorgänger von Dirk Wurm, der jetzt in Augsburg Oberbürgermeister werden will, schon bewiesen.

Er selbst agierte meist geschickt – und präsentierte sich nicht als reiner Law-and-Order-Mann. Er stieß einige Projekte an, die sich mit der Prävention beschäftigen. Etwa für Mütter, deren Kinder sich radikalisieren könnten. Als eine Debatte über die Sicherheit auf öffentlichen Plätzen aufkam – der Hintergrund waren Anwohnerbeschwerden über Jugendliche auf dem Elias-Holl-Platz –, schlug Wurm den Einsatz von sogenannten Nachtmanagern vor, die auf den Plätzen mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen.

Anfangs war die Idee umstritten, inzwischen wird der Einsatz aber fraktionsübergreifend als Erfolg gewertet. CSU-Stadtrat Peter Schwab ist Polizeibeamter – und nahm in den vergangenen Jahren oft die Rolle des Wurm-Widersachers ein. Schwab sagt, aus seiner Sicht liege der Fokus bei Wurm zu stark auf Prävention und zu wenig auf der Ordnungspolitik. Auch den ausufernden Sachbeschädigungen in der Innenstadt durch Graffiti könne man nicht alleine mit Präventionsprojekten begegnen.

Augsburg: SPD-Ordnungsreferent setzte nicht nur auf die "weichen Rezepte"

Dass Dirk Wurm aber nicht nur auf „weiche Rezepte“ setzt, zeigte sich an anderer Stelle. So setzte die Stadt zusammen mit der Polizei ein Betretungsverbot um. Wer durch Gewalt auffällt, dem kann es verboten werden, sich zu bestimmten Zeiten in besonders durch Straftaten belasteten Bereichen der Innenstadt aufzuhalten. Anfangs deutlich holpriger lief die Einrichtung eines betreuten Treffs für Süchtige am Oberhauser Bahnhof.

Zunächst wollte Wurm den vorgesehenen Ort für diesen Treffpunkt lange geheim halten. Als er deswegen aber massiven Gegenwind bekam, schwenkte er doch noch um und setzte auf Transparenz. Mit OB Kurt Gribl ( CSU) hatte er einen Verbündeten, der sich mit einbrachte und den Treff unterstützte. Heute sagt Wurm, er habe daraus gelernt. Das Projekt ist inzwischen ein Erfolg. Viele aus der Süchtigenszene nutzen die Einrichtung, das entspannt auch die Situation auf dem Platz.

Dirk Wurm hat als Referent auch die Verantwortung für das Thema Sport. Hier gelang es ihm, für die Sportvereine einiges zu erreichen – etwa den Bau des neuen Sporttreffs in Oberhausen, den Vereine, Schulen und der Stadtjugendring für die Jugendarbeit nutzen können. Er trieb auch die Entwicklung eines Sport- und Bäderkonzepts voran – wo man in früheren Jahren eher den Eindruck hatte, dass es für die in die Jahre gekommenen Sportstätten und Bäder keinen Fortschritt gibt. Die Umsetzung bei den Bädern steht freilich zu einem großen Teil noch aus, das geht nicht in wenigen Jahren. Ein von den Schwimmvereinen gefordertes 50-Meter-Becken soll kommen. Zugleich spricht sich Wurm für den Bau eines Familienbads aus, mit Attraktionen wie etwa einer Rutsche und Saunabereich.

28-Millionen-Euro-Panne machte Augsburger SPD zeitweise zu schaffen

Eine Panne allerdings überlagerte zeitweise die Arbeit der SPD-Politiker in Augsburg. Die Angelegenheit aus dem Jahr 2018 lastete wie ein Klotz am Bein von Sozialreferent Stefan Kiefer ( SPD). Und sie ist mit einer konkreten Zahl verbunden: 28,5 Millionen Euro. So viel Fördergeld hätte die Stadt beinahe zurückzahlen müssen, weil ein Jugendamts-Mitarbeiter einen Antrag auf staatliche Zuschüsse für Kindertagesstätten nicht rechtzeitig eingereicht hatte. Der Fall ging relativ glimpflich aus. Verhandlungen zwischen Stadt und Sozialministerium führten dazu, dass der Landtag ein entsprechendes Gesetz änderte. Übrig blieb für Augsburg dann eine Rückzahlung von knapp drei Millionen Euro.

Kiefer trug dafür die politische Verantwortung. Und es trat dadurch manch anderes in den Hintergrund, was er in den vergangenen sechs Jahren auf den Weg gebracht hatte. Bei der SPD etwa wertet man es als wichtigen Erfolg, dass man das Defizit in der städtischen Altenhilfe nahe an die „schwarze Null“ herunterfahren konnte. Die Stadt betreibt sechs Einrichtungen für Senioren mit rund 600 Mitarbeitern und um die 800 Pflegeplätzen. 2009 hatte es ein Rekorddefizit von 6,8 Millionen Euro gegeben, 2016 lag es noch bei 3,5 Millionen.

Hört man sich in der SPD um, so gibt es Stimmen, die bedauern, dass man beim Thema Wohnen nicht so stark Schwerpunkte setzen konnte wie gewünscht. Die 30-Prozent-Quote für sozialen Wohnungsbau etwa sei zwar nun auf dem Weg, aber leider spät. Man habe sich in dem Bereich mit der CSU schwergetan. Ein Stadtrat sagt: „Was die soziale Bodennutzung angeht, müssen wir nachlegen.“ Froh ist man in der SPD darüber, dass man als einzige Partei aus dem Regierungsbündnis die AVV-Tarifreform abgelehnt hat – die kam bei vielen Bürgern nicht besonders gut an.

