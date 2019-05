vor 22 Min.

Billige Aktien kosten einen Geschäftsmann viel Geld

Ein Betrüger zockt drei Anleger mit angeblich supergünstigen Adidas-Aktien ab. Einer zahlte 230.000 Euro. Ein anderer zweifelt noch heute an sich.

Von Klaus Utzni

Er war Opfer eines dreisten Aktien-Betrugs. Rund 230.000 Euro hatte er nach und nach auf zwei Konten überwiesen oder bar unter dubiosen Umständen an Geldboten übergeben, in der Aussicht auf satte Gewinne. Denn der Betrüger hatte mit supergünstigen Adidas-Aktien gelockt für einen Preis, der 30 Prozent unter dem Börsenwert lag. Doch der Obst- und Gemüsehändler hatte nie ein einziges Wertpapier des Sportartikelherstellers gesehen. Aber noch bei der Vernehmung als Opfer vor der Kripo glaubte er an den Deal.

Staatsanwalt Markus Eberhard hat nun in dem Fall vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Birgit Geißenberger drei Männer angeklagt: einen Kroaten, 37, wegen 16-fachen Betrugs, einen Deutschen, 33, und einen Italiener, 48, wegen Geldwäsche. Der Kroate soll zwischen Oktober 2017 und Juli 2018 drei Interessenten an angeblichen Adidas-Vorzugsaktion um insgesamt 265.000 Euro abgezockt haben. Der Deutsche, so der Vorwurf, stellte dafür zwei seiner Konten für Überweisungen zur Verfügung, der dritte Angeklagte fungierte laut Anklage als Geldbote.

Aktien, die es gar nicht gab

Dem Kroaten, der sich am Telefon unter dem Falschnamen „Jürgen Fischer“ aus der Börsenhochburg Frankfurt am Main vorstellte, war es relativ einfach gemacht worden. Er schwindelte vor, ein ganzes Paket an Adidas-Aktien zu besitzen, die er gern für 125 Euro pro Aktie verkaufe – bei einem Börsenwert von damals 180 Euro. Drei Anleger bissen an: der Obsthändler aus der Region und zwei Rentner aus Thüringen und dem Raum Stuttgart. Der Händler überwies über Monate hinweg immer wieder fünfstellige Beträge oder übergab Geldtranchen in einem Kuvert an den 48-jährigen Mitangeklagten. Der legte zumindest in einem Fall ein Kuvert in konspirativer Weise wie in einem Fernsehkrimi in einen Abfallbehälter an einer Autobahnausfahrt. Wer dort die Geldsendung abholte, blieb im Dunkeln.

Der Obsthändler hatte schließlich, nachdem er keine einzige Aktie gesehen hatte, einen Detektiv beauftragt, nachzuforschen, wo sein Geld geblieben war. Der witterte sofort den großen Schwindel und schaltete die Polizei ein. Die Kripo fingierte eine erneute Übergabe von 20.000 Euro in einem präparierten Kuvert. Ein Mobiles Einsatzkommando (MEK) überwachte die Aktion an einem Bahnhof und nahm schließlich sowohl den Italiener als Geldboten als auch den Kroaten bei einem Überraschungszugriff fest.

Keine Spur vom angeblichen Hintermann

Im Prozess redet der Kroate (Verteidiger: Walter Lechner) seine Tatbeteiligung klein. Als großen Drahtzieher benennt er einen Marokkaner, mit dem er angeblich lange Zeit in Marrakesch Aktien verkauft habe. Er selbst habe nur rund 25000 Euro aus der Beute bekommen. Den ominösen Marokkaner freilich hat die Kripo nicht ermitteln können. Ein Beamter als Zeuge: „Es gibt keinen Hinweis, dass dieser Mensch existent ist“. Der 33-jährige Mitangeklagte (Verteidigerin: Katharina Theuerkaufer), der seine Konten zur Verfügung stellte, bringt kurz eine „arabische Gruppe“ als Drahtzieher ins Spiel, will aber „aus Angst“ keine Namen nennen. Und der Geldbote (Verteidiger: Michael Menzel), weiß angeblich „auch nichts über die Hintergründe“.

Warum fielen die Opfer auf die simple Telefonakquise herein? Der Obsthändler sagt als Zeuge, er habe an den Deal geglaubt. Warum er immer wieder Geld nachgeschossen habe? Antwort: „Wenn man einmal angefangen hat, muss man es zu Ende bringen“. Der ebenfalls abgezockte Rentner aus Thüringen könnte sich im Nachhinein selbst ohrfeigen. „Ich habe mich beschwatzen lassen, obwohl ich ein vorsichtiger Mensch bin“. Er hat seinen Verlust von 25.000 Euro „abgehakt“. Das Gericht verurteilt den bereits in Haft sitzenden Italiener wegen Betrugs zu drei Jahren Haft. Er muss Wertersatz in Höhe von 66.000 Euro leisten. Bei den beiden Mitangeklagten lautet der Schuldspruch auf Geldwäsche mit Bewährungsstrafen von einem Jahr (Wertersatz: 90.000 Euro) beziehungsweise acht Monaten. Die Beute ist versickert. Die Kripo konnte keinerlei Vermögen auffinden.

