vor 52 Min.

Birke stürzt auf Hausdach: Die Sturmbilanz für Augsburg

Der erste Herbststurm des Jahres ist auch über Augsburg gezogen. Die Feuerwehren waren am Sonntagabend 25 Mal im Einsatz.

Der Sturm am Sonntagabend hat den Augsburger Feuerwehren einiges an Arbeit beschert. Sie mussten 25 Mal ausrücken. Zu einem größeren Einsatz kam es im Bärenkeller.

In der Hirschstraße lag eine Birke auf einem Hausdach. Gegen 22.30 Uhr rückten daher die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen und die Berufsfeuerwehr an. Die Feuerwehr stellte den Baum mit dem Feuerwehrkran wieder auf, sägte ihn an der Wurzel ab und legte ihn auf die Straße, wo er dort in kleine Stammteile zersägt wurde. Die Hirschstraße war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.

25 Einsätze wegen des Sturms

Insgesamt kam es durch den Sturm in Augsburg zu 25 Einsätze, so die Berufsfeuerwehr. Dabei ging es vor allem um Bäume oder Äste auf Fahrbahnen, Wahlplakate, die zu sichern waren oder verstopfe Gullys, die für überschwemmte Straßen sorgten. In der Argonstraße fiel gegen 20.20 Uhr ein Baum auf ein Auto, es wurde aber niemand verletzt. Die Feuerwehr entfernte den Baum.

Im gesamten Gebiet der Integrierten Leitstelle, zu dem auch die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries gehören, wurden 107 Sturmeinsätze der Feuerwehren gezählt.

