vor 19 Min.

Bisher größte Corona-Demo in Augsburg

Plus An der Erhard-Wunderlich-Sporthalle treffen sich am Samstag Corona-Kritiker jeglicher Milieus. Unter dem Titel "Fest für Freiheit & Frieden" versammeln sich mehr Menschen denn je.

Von Jonas Voss

Als Oberbürgermeisterin Eva Weber bei der Verleihung des Friedenspreises im Goldenen Saal von Menschen sprach, die keine Rücksicht auf die Gesundheit andere nehmen würden oder aber nicht in der Lage seien, Probleme auf einer politisch-abstrakten Ebene anzusprechen, mag sie auch an diejenigen gedacht haben, die sich wenig später auf der Betonplatte vor der Erhard-Wunderlich-Sporthalle in Göggingen versammelten.

Die bisher größte Corona-Demo in Augsburg

Die Gruppe "Grundrechte wahren" meldete hier eine Demonstration für 3000 Menschen an, gegen 17 Uhr sprach die Polizei von 1200 bis 1500 Teilnehmern. Tatsächlich war es schwer zu schätzen aufgrund der Weitläufigkeit des Ortes, aber die Schätzung der Polizei scheint realistisch. Es war die bisher größte Corona-Demo in Augsburg. Masken trug hier niemand - das war auch ausdrücklich so gewünscht.

Und was sich hier unter dem Titel "Fest für Freiheit & Frieden" versammelte entsprach dem Milieu, welches bereits von anderen Corona-Demos bekannt ist. Oberkörperfreie Hippies in Sackhosen und mit Dreadlocks, Familien die auf Decken picknickten, Glatzen mit Eisernem Kreuz am Oberarm (allerdings waren insgesamt keine zehn offensichtlich Rechten zu sehen), Hipster mit Regenbogenfahnen.

Die Corona-Demonstration in Augsburg verläuft friedlich

Eine der Demonstrantinnen war Sibylle Meister, sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Meister lebt im Augsburger Raum und war bereits am ersten August in Berlin unter den etwa 25.000 Corona-Demonstranten. Meister sagte, sie sei hier, weil sie um die Freiheit der Gesellschaft besorgt sei.

Nach eingehender Internet-Recherche habe sie festgestellt, dass etwas falsch laufe im Land. Man könne sie ruhig als Verschwörungstheoretikerin bezeichnen, dass sei nur ein Label der Kritiker. Meister erklärte, Demokratie lebe nun einmal von Auseinandersetzung und wachse daran, weswegen man nicht voreingenommen gegenüber den Demonstranten hier sein solle.

Die Stimmung unter dem Publikum ist friedlich, weder hört man "Lügenpresse"-Rufe, noch werden Journalisten in irgendeiner Weise bedrängt. Auch die Polizei spricht am späten Nachmittag von einem sehr friedlich verlaufenden Einsatz. Was nichts daran ändert, dass auf der Rednerbühne Fakten verdreht und vom Publikum klatschend aufgenommen werden.

Die Redner verdrehen Fakten, das Publikum auf der Corona-Demo klatscht

Wenn etwa davon gesprochen wird, dass der Kunst- und Kulturbereich nach der Autoindustrie den größten Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt leistet. Oder, dass Gerichte keinen Klagen gegen jegliche Corona-Bestimmungen bearbeiten würden. Oder, dass die Menschen zwangsgeimpft werden sollen.

Alles Redebeiträge, wohlwollend aufgenommen. Auch fordern Bühnenredner mit den Politikern "abzurechnen", im Publikum hört man, dass man nun eine außerparlamentarische Corona-Opposition sei.

Andere Redner - mehr als zehn sprechen in den Stunden von 16 bis 20 Uhr - malen den totalen wirtschaftlichen Niedergang an die Wand: Im Gegensatz dazu zeigen die Daten, dass sich die deutsche Wirtschaft deutlich schneller als gedacht erholt. Ein anderer Redner fabuliert von Schüler-Demos für Maskenfreiheit. Das Publikum klatscht. Im Nachgang schiebt er ein, er müsse erst recherchieren, ob es stimmt.

Das hören die Leute hier aber nicht mehr. Sie sind in Gedanken schon am 29. August in Berlin - dann soll dort wieder eine Großdemo gegen die Corona-Regeln stattfinden. Man will dabei sein, ist überall zu hören.

Lesen Sie auch:

Augsburger Friedenspreis geht an Bedford-Strohm und Marx

Corona: Halten sich die Augsburger noch an die Maskenpflicht?

Gesundheitsamt warnt: Augsburg droht die zweite Corona-Welle

Themen folgen