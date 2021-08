Missglückter Diebstahl: Langfinger erwischt und verhaftet

Nach missglücktem Diebstahl sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft.

Ein aufmerksamer Verkäufer beobachtete am Mittwoch in einem Bekleidungsgeschäft in der Augsburger Annastraße, wie zwei Männer mehrere Kleidungsstücke in mitgebrachte Taschen steckten. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wollten sie anschließend das Geschäft verlassen, wurden aber von dem Mitarbeiter gestellt. Als beide Täter zu Fuß Richtung Rathausplatz flüchten wollten, holte der Verkäufer einen der Täter ein und hielt ihn fest, wobei er verletzt wurde. Der zweite Täter flüchtete weiter und wurde hierbei von einem unbeteiligten Zeugen bis zum Perlachturm verfolgt, wo er ihn aus den Augen verlor. Durch die hinzugerufene Polizei konnte der noch flüchtige Täter jedoch kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe festgenommen werden.

Die Polizei stellte Diebesgut in Höhe von über 5000 Euro sicher

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um rumänische Staatsangehörige im Alter von 21 und 25 Jahren ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei ihnen konnte Diebesgut in Höhe von über 5000 Euro aus verschiedenen Geschäften sichergestellt werden. Einer der beiden führte bei dem Diebstahl in seiner Jackentasche eine Nagelschere griffbereit mit sich, die nach dem Strafgesetzbuch einer Waffe gleichzustellen ist und als gefährliches Werkzeug bewertet wird. Beide Tatverdächtige wurden tags darauf dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts auf "Diebstahl mit Waffen". Die Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert, wo sie nun in Untersuchungshaft sitzen. (sil)