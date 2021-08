Polizei sucht Zeugen: Beutezug auf Oberhauser Baustellen

Teure Werkzeuge sind auf Baustellen begehrtes Diebesgut.

In der Nacht von auf Mittwoch, 25. August, brachen Unbekannte laut Polizei in zwei Baustellen in Oberhausen ein. Auf einer Baustelle in der Kreutzerstraße hebelten die Täter demnach eine Zugangstür auf und entwendeten Werkzeug im Wert von circa 700 Euro. Auch in der Höchstetterstraße hatten es die Einbrecher auf Werkzeug abgesehen. Die Täter brachen hierzu mehrere Baustellencontainer auf. Hier wird der Diebstahlsschaden auf rund 1000 Euro geschätzt. Um Hinweise bittet zu beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (sil)