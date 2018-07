22:13 Uhr

Blick hinter die Kulissen bei Hosokawa Alpine

Anlässlich seines 120-jährigen Bestehens lud das Gögginger Unternehmen zum Familienfest. Dabei erfuhren die Besucher unter anderem, was Müsli mit Radfahren zu tun hat.

Von Michael Eichhammer

An einem normalen Arbeitstag dreht sich bei Hosokawa Alpine alles um Mühlen zur Herstellung feinster Pulver für die Lebensmittel-, Baustoff- und Pharma-Industrie sowie um Folienblasanlagen. Am Freitag dagegen drehte sich auf dem Firmengelände in Göggingen alles um die Mitarbeiter.

Um die großen und kleinen Gäste beim Familienfest in der Peter-Dörfler Straße bei Laune zu halten, hatten sich die Veranstalter einiges einfallen lassen. Im Festzelt sorgte die Band Stainless Brass für die musikalische Untermalung zum warmen Büfett. Im Innenhof vergnügten sich die Kids mit Fahrgeschäften wie Autoscooter und Kindereisenbahn. Auch eine XL-Kinderrutsche und das Mühlenfahrradrad von der Betriebskrankenkasse Audi BKK waren beliebte Attraktionen. Der Clou: Wer in die Pedale trat, verarbeitete durch seine Muskelkraft die in den Trichter eingefüllten Haferkörner zu frisch gemahlenen Haferflocken. Die Früchte ihrer Arbeit durften die kleinen Standradfahrer mit nach Hause nehmen.

Im Ausbildungszentrum fand der Hosokawa-Kicker-Cup statt

Zu jeder halben Stunde wurden Führungen durch die Technika, Fertigung und Montage geboten. Im Ausbildungszentrum fand der Hosokawa-Kicker-Cup statt. Bei einem anderen Geschicklichkeits-Wettbewerb galt es, einen Ball in den Trichter einer Sichtermühle zu werfen. Außerdem konnten die Gäste unter Anleitung von Azubis die Raupe Rups aus Blech basteln. Stephanie Böck machte beim Wettbewerb „Heißer Draht“ mit, wo es galt, eine Drahtöse möglichst schnell und berührungsfrei durch das Firmenlogo aus Blech zu bewegen. Ihr Ehemann Dieter arbeitet seit 1994 bei Hosokawa Alpine und ist für die Arbeitsvorbereitung zuständig. „Ich finde es interessant, einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit meines Mannes werfen zu können“, erklärte die 41-Jährige.

Die Initiative „Junge Forscher“ brachte Kindern mit beeindruckenden Experimenten Technik und Naturwissenschaften nahe. Beispielsweise wurde mit dem Bau einer Luftballonrakete das Prinzip Rückstoß demonstriert, es wurde eine selbsttragende Leonardo-Brücke konstruiert und erklärt, was die Klettenpflanzen mit dem nach ihnen benannten Klettverschluss zu tun haben.

Die Azubis trugen zum Erfolg maßgeblich bei

Zum Erfolg des Familienfests tragen die Azubis maßgeblich bei, weiß Ausbildungsleiter Hakan Coskun. „Die Azubis organisieren das Fest mit und betreuen die Besucher mit“, so der 39-Jährige. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für uns die wichtigste Ressource“, sagt der Vorstandsvorsitzende Antonio Fernández. Mit dem Fest wolle man sich für deren Engagement, Zusammenarbeit und tägliches Tun bedanken.

Mit dem diesjährigen Familienfest wurde gleichzeitig das 120-jährige Bestehen des Firmenstandorts Göggingen gefeiert. Dass Kindern beim Fest im Ausbildungszentrum die Technik spielerisch näher gebracht wird, findet Antonio Fernández ebenfalls wichtig: „Dort finden sich unsere Fachkräfte für morgen.“ Vielleicht zählt der neunjährige Tim dazu. Seine Antwort auf die Frage, was ihm an dem Tag am besten gefiel: „Alles.“

Themen Folgen