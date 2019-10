14:13 Uhr

Blitz-Einbrecher schlagen in Juwelierladen zu

Bei einem Juwelier in Augsburg gab es einen Blitz-Einbruch. In wenigen Minuten machten die Täter eine größere Beute.

Einbrecher haben in einem Juweliergeschäft in der Augsburger Innenstadt Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei meldet, spielte sich die Tat in der Nacht zum Freitag gegen 3.20 Uhr ab. In nur wenigen Minuten schlugen drei bislang unbekannte Täter die Glaseinfassung der Eingangstüre des Juweliergeschäfts in der Hermannstraße ein. In den Räumen beschädigten sie laut Polizei die gläsernen Vitrinen und entwendeten daraus diverse Schmuckgegenstände.

Einbruch in Augsburg: Die Täter flüchteten vermutlich zu Fuß

Der Diebstahlsschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro. Die Täter trugen bei der Tatausführung Jacken mit Kapuzen und hatten zudem ihr Gesicht teilweise verhüllt. Sie flüchteten nach der Tat mutmaßlich zu Fuß in Richtung Gögginger Brücke. Inwieweit sie dann ein Fahrzeug benutzt haben, ist derzeit nicht bekannt. (AZ)

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

