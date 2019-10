00:30 Uhr

Blücherstraße wird teilweise gesperrt

Umleitung wegen Leitungs-Arbeiten

Die neue Fernwärmeleitung im Lechhauser Industriegebiet, an der die Stadtwerke seit Monaten bauen, wird demnächst an ihrem Ziel, der Firma Kuka, ankommen. Dazu muss ab Dienstag, 8. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 25. Oktober, die Blücherstraße an der Localbahnquerung Speckbacherstraße teilgesperrt werden. Die Blücherstraße ist nur stadteinwärts befahrbar. Stadtauswärts wird der Verkehr Richtung Friedberg sowie B 300 und B2 großräumig umgeleitet, die unmittelbare Umfahrung führt über die Donau-, Stätzlinger- und Zusamstraße.

Die Arbeiten an der Leitung laufen schon seit dem Frühjahr. Die Leitung wurde an eine bestehende Fernwärmeleitung in der Aindlinger Straße angebunden. Von dort führt sie auf der Osttangente in die Kalterer-, Stätzlinger-, Zusam-und Ostrachstraße bis hin zum Kuka-Gelände.

Laut Stadtwerken hat die neue Leitung eine Kapazität von 44000 Kilowatt Wärme. Das reicht umgerechnet für etwa 4400 Einfamilienhäuser. Die Wärme kommt aus dem Biomassekraftwerk und der Gasturbine in Lechhausen, wo Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt werden. Weite Teile der Innenstadt werden mit Fernwärme versorgt, was dort die Luft verbessert, so die Stadtwerke. Außerdem sind Wohngebiete wie das Univiertel, die ehemaligen US-Kasernen oder das Schwabencenter an die Fernwärme angeschlossen, ebenso wie große Unternehmen, Schulen und Kliniken. Mit der Leistung der abgegebenen Fernwärme können insgesamt umgerechnet rund 35000 Haushalte versorgt werden. (skro)

