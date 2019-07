vor 60 Min.

Bluttat: Warum griff der Angeklagte zur „Teufelsdroge“?

Cesar G. hat einer Frau den Hals aufgeschlitzt. Er glaubte im Drogenwahn, jeder kenne Nacktfotos von ihm

Von Jörg Heinzle

Er fühlte sich verfolgt. Und er spürte eine große Wut auf alles und jeden, wie er selbst sagte. Cesar G., 32, dachte, er sei fotografiert worden, wie er vor dem Computer sitzt und sich selbst befriedigt. Er dachte, dass jetzt jeder dieses Foto kennt und alle wissen, dass er schwul ist. Auch die Altenpflegerin Ramona B. (Name geändert), 25, hält er für eine Mitwisserin. Er trifft am Morgen des 29. Juli 2018 zufällig vor einer Wohnanlage in der Rosenaustraße auf die Frau. Cesar G. geht ohne Vorwarnung auf sie zu und schneidet ihr mit einer Scherbe den Hals auf.

Ein Psychiater sagt, G. habe während der Tat unter einem Wahn gelitten. Ausgelöst durch eine Droge, die selbst von sonst eher nüchtern formulierenden Medizinern als „Teufelszeug“ bezeichnet wird. Cesar G. sagt im Prozess vor dem Augsburger Landgericht, er nehme Drogen, seit er 17 oder 18 Jahre alt sei. Extrem sei es geworden, nachdem er sein Studium zum Luft- und Raumfahrtingenieur mit Erfolg abgeschlossen hatte. Er habe täglich Marihuana geraucht und mehrere Flaschen Bier getrunken. Am Wochenende stürzte er sich regelmäßig in Exzesse – vor allem mit Kokain und Hochprozentigem. Probiert habe er aber so gut wie jede Droge mal, auch Crystal Meth. In den Tagen vor der Bluttat hat Cesar G. eigenen Angaben zufolge Crystal Meth in größerer Menge geraucht.

War Cesar G. so berauscht, dass er während der blutigen Attacke auf die Altenpflegerin nur vermindert schuldfähig gewesen ist? Ein Psychiater, der vor dem Landgericht als Gutachter aussagt, sieht das so. Der Angeklagte habe zwar noch wissen können, dass er unrechtmäßig handelt. Gleichzeitig sei sein Verhalten aber auch von einer Art Verfolgungswahn geprägt gewesen, so der Gutachter. Für Cesar G. bedeutet das, dass er zwar bestraft wird. Das Gericht wird seine Strafe aber wohl etwas abmildern. Und die Richter können gleichzeitig anordnen, dass er eine Therapie in einer Entzugsklinik machen muss.

Die Attacke auf Ramona B. war der traurige Höhepunkt einer Art Amoklauf. Cesar G. raubte unter anderem ein Auto, warf mit einem Stein auf einen Autofahrer, fuhr mit einem gestohlenen Wagen beinahe einen Fußgänger um und stieg in ein Haus ein, wo er ein Küchenbeil stahl. An das Crystal Meth, das Cesar G. vor der Tat geraucht hat, kam er über einen Bekannten. Er hatte den Mann auf einer Dating-Plattform im Internet kennen gelernt.

Der Gutachter sagt vor Gericht, Crystal Meth sei unter Homosexuellen leider relativ weit verbreitet. Gerade im Zusammenhang mit Internet-Bekanntschaften. Die Droge sorge zunächst für ein Hochgefühl, man fühle sich leistungsstärker und benötigte weder Schlaf noch Nahrung. Sie senke auch die Hemmschwelle für Sex. Die Kehrseite: Die Droge macht schnell süchtig und schädigt den Körper stark. Sie kann auch Aggressionen und Wahnvorstellungen auslösen. Gerade bei Homosexuellen steigt laut Gutachter auch das Risiko einer HIV-Infektion durch ungeschützten Geschlechtsverkehr.

Neu ist der Stoff nicht: In flüssiger Form wurde Methamphetamin erstmals 1893 hergestellt. Im Zweiten Weltkrieg erhielt es den Namen „Panzerschokolade“. Wehrmachtssoldaten nahmen es, um die Strapazen an der Front besser zu überstehen. Cesar G. schaffte es trotz der Drogen, im Beruf erfolgreich zu sein. Er arbeitete für ein großes Beratungs- und IT-Unternehmen. Erst in seiner Heimat Spanien, ab 2015 dann am Münchner Sitz. Er betreute große Kunden aus der Luftfahrtbranche. Privat dagegen führte er ein ziemlich eintöniges Leben. Vor allem geprägt durch die Drogen. Und innerlich zerrissen wegen seiner Homosexualiät. Er habe eine schöne Kindheit mit einer fürsorglichen Mutter gehabt, sagt er. Die Homosexualität aber war wohl ein Problem. Er schämte sich auch dafür. Der Gutachter sagt, er habe den Eindruck, G.s Familie sei konservativ und streng katholisch geprägt. „Deshalb hat wohl nicht jeder dem anderen alles erzählt.“

Cesar G. zeigt sich einsichtig. Er hat gestanden und sagt, dass er eine Therapie benötige. Die Altenpflegerin hat mit viel Glück überlebt. Die Beweisaufnahme im Prozess ist nun abgeschlossen. Die Plädoyers von Staatsanwältin Martina Neuhierl und Verteidiger Klaus Rödl sind für 6. August vorgesehen, an diesem Tag könnte auch das Urteil fallen.

