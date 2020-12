vor 21 Min.

Bluttat in Asylbewerberheim: Angeklagter räumt die Tat teilweise ein

In einem Asylbewerberheim in Göggingen wurde im April ein 15-Jähriger ermordet. Nun steht der Schwager des Getöteten vor dem Landgericht Augsburg.

Plus Ein 15-Jähriger starb bei einem blutigen Verbrechen in einem Asylheim in Göggingen. Der Angeklagte legt vor Gericht nun ein Teilgeständnis ab - er habe mit einem Küchenmesser zugestochen.

Wegen Mordes und vierfachen versuchten Mordes steht seit Montag ein 30 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Augsburg. Der Angeklagte soll im April in einer Flüchtlingsunterkunft in Göggingen mehrere Mitglieder der Familie seiner Ehefrau mit einem Messer angegriffen haben.

Ein 15-Jähriger wurde dabei getötet, vier weitere Opfer erlitten Verletzungen, die teilweise lebensbedrohlich waren. Auslöser der Bluttat war der Anklage zufolge, dass sich die Ehefrau des 30-Jährigen trennen wollte.

15-Jähriger in Asylheim getötet - 30-Jähriger stach mit Messer auf Familie ein

Bei der Tatwaffe handelte es sich um Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 21,5 Zentimetern, das der Angeklagte in einem Rucksack in die Flüchtlingsunterkunft gebracht haben soll.

In der Flüchtlingsunterkunft Haus Noah im Augsburger Stadtteil Göggingen wurde ein 15-Jähriger getötet. Bild: Peter Fastl (Archivfoto)

Zum Auftakt des Prozesses legte der Angeklagte, ein afghanischer Staatsangehöriger, ein Teilgeständnis ab. Sein Anwalt verlas eine Erklärung, wonach der 30-Jährige zugab, für den Tod des Jugendlichen und die Verletzungen der anderen verantwortlich zu sein. Er bedauere dies, hieß es in der Verteidigererklärung. Zu Beginn des Prozesses versteckte er sein Gesicht hinter Gerichtsunterlagen vor den Kameras der Fotografen im Gerichtssaal.

Der Angeklagte schildert demnach das Geschehen in der Asylunterkunft so, dass auch er von den späteren Opfern angegriffen worden sei. Er habe niemanden mit dem Messer verletzen wollen. Das Küchenmesser habe er bereits Wochen zuvor gekauft, seitdem habe er es in seinem Rucksack gehabt - seiner Aussage nach habe er es nicht extra zur Tat mitgenommen.

Tod im Asylbewerberheim - Frau wurde mit zwölf Jahren an den Angeklagten verheiratet

Der Prozess gibt einen tiefen Einblick in einen fremden Kulturkreis. Die Frau des Angeklagten wurde mit ihm im Iran verheiratet, als sie zwölf Jahre alt war. 4500 Euro an sogenanntem "Morgengeld", einer Zuwendung des Bräutigams an die Familie der Braut, sei damals übergeben worden.

Für den Prozess sind sechs weitere Verhandlungstage geplant. Das Urteil könnte Ende Januar verkündet werden. (AZ/dpa)

