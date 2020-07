06:38 Uhr

"Bob" eröffnet den "Kiezkiosk" am Oberhauser Bahnhof

Plus Mit dem „Kiezkiosk Wurscht & Durscht“ soll mehr Leben am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen einziehen. Kann das neue Angebot auch den Ruf des Viertels aufpolieren?

Von Fridtjof Atterdal

Schon an den Gästen ließ sich erkennen, dass die Eröffnung des „Kiezkiosk Wurscht & Durscht“ am Oberhauser Bahnhof mehr ist, als der Start irgend einer neuen Currywurst-Bude. Vertreter der Stadtspitze ließen sich am Freitagabend am Helmut-Haller-Platz ebenso sehen, wie der Verein der Königstreuen, die Drogenhilfe, Oberhauser Geschäftsleute und Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen in Oberhausen (Arge) sowie jede Menge neugierige Anwohner und Nachbarn. Denn der Kiezkiosk, geführt von einem neu etablierten Kiezmanager, soll den Ruf des Helmut-Haller-Platzes nachhaltig aufmöbeln und Kultur und Leben auf den Platz bringen.

Mit ruhiger, handgemachter Musik gab Gitarrist Maximilian Stadler zur Eröffnung eine Kostprobe, wie sich Gastronom Stefan „Bob“ Meitinger künftig das Kulturprogramm in seinem Kiez-Biergarten vorstellt. Denn neben Essen und Trinken sollen regelmäßig lokale Künstler die Gäste unterhalten und auch damit die Attraktivität des Platzes steigern. Bis zur letzten Minute wurde am Kiosk und dem daran anschließenden Biergarten gewerkelt und gefeilt, berichtet „Atze“, der künftig nicht nur die Gastronomie leiten, sondern auch als Ansprechpartner für Stadt, Drogenhilfe, Arge, aber auch die Nachbarn fungieren soll. Kiezmanager lautet daher auch seine Jobbezeichnung. Der von Veranstaltungen wie „Rock am Kiez“ bekannte Biergarten wurde ordentlich aufgemöbelt. So sitzt man nicht mehr auf Paletten, sondern an Tischen mit Bänken und Stühlen. In das Kioskgebäude wurde eine Küche eingebaut, in der die „Kiez-Spezialitäten“ frisch zubereitet werden.

Was es bei Bobs Kiezkiosk in Oberhausen zu kaufen gibt

Beim Bier greift Gastronom Bob auf die Augsburger Thorbräu-Brauerei zurück – beim Essen dürfen sich die Augsburger an einige ungewöhnliche Kreationen gewöhnen. Die Pommes beispielsweise werden wahlweise mit Erdnusssoße und Zwiebeln, Chili-Cheese, Guacamole oder Knoblauch serviert. Bei der Frage nach dem wahren Kartoffelsalat musste der aus dem Ruhrpott stammende Atze allerdings kapitulieren. Sein Mayo-Salat schaffte es nicht auf die Speisekarte – auch am Kiezkiosk wird bayerischer Kartoffelsalat serviert. „Ich bin froh, dass es jetzt losgeht – wir haben viel Arbeit in das Projekt gesteckt“, sagt „Bob“ Meitinger. Er ist überzeugt, dass seine Idee aufgehen wird, den Platz ganzjährig zu beleben und damit mehr Menschen den „Kiez“ nahezubringen. „Irgendwie sind wir ein Erlebnisbiergarten“, sagt er mit Blick auf ein Polizeiauto, das gerade mit Blaulicht in Richtung des Süchtigentreffpunktes hinter dem Biergarten unterwegs ist. Für Stefan Meitinger gehören die Süchtigen, die sich am Oberhauser Bahnhof treffen, genauso zu dem Stadtteil wie alle anderen. Die bunte Vielfalt mache gerade den Reiz des Kiezes aus, ist er überzeugt.

Auch Hannelore Köppl, die Vorsitzende der Arge Oberhausen ist an diesem Abend zufrieden. Sie hat an dem Konzept für den Kiez-Kiosk mitgearbeitet und freut sich über die gelungene Eröffnung. „Die Oberhauser werden sicherlich etwas zögerlich sein und erst mal schauen – aber dann werden sie gerne kommen“, ist sie überzeugt.

Etwas verärgert ist Köppl allerdings über die Stadt, weil diese eine geplante Attraktion für den Platz verdorben habe. Eigentlich sollte ähnlich wie auf dem Rathausplatz ein Schausteller sein Fahrgeschäft auf dem Platz aufbauen. „Leider hat die Stadt eine so hohe Sondernutzungsgebühr verlangt, dass er uns wieder abgesprungen ist“, ärgert sich Köppl. Sie hofft, das die Stadt für künftige Nutzungen noch mit sich reden lässt.

Der Helmut-Haller-Platz soll lebenswerter werden

Werner Hartmann, der Stefan Meitinger bei der Veranstaltungsreihe „Sommer am Kiez“ unterstützt, glaubt an das Kiosk-Konzept. „Wir haben bei Sommer am Kiez beobachtet, dass die Probleme mit der Süchtigenszene schlagartig weniger werden, wenn auf dem Platz etwas los ist“, sagt er. „Wir wollen den Platz als Kiez lebenswert machen, damit er Lebensqualität und Lebensfreude ausstrahlt“, so Kaufmann. Auch die Anwohner befürworten den Kiezkiosk sagt Gerhard Ries, der als Hausmeister der nahen Wohnanlage die Meinung seiner Nachbarn kennt. „Ich glaube, dass der Kiosk helfen wird, den schlechten Ruf des Platzes zu verbessern“, so der Schwager von Augsburgs Fußball-Legende Helmut Haller.

Helmut Haller: Die Fußball-Legende aus Augsburg 1 / 17 Zurück Vorwärts Der Augsburger Helmut Haller war in den 60er und 70er Jahren ein Aushängeschild des deutschen Fußballs. Bis heute wird er als Fußball-Idol verehrt.

Geboren wurde Helmut Haller am 21. Juli 1939 in Augsburg.

Von 1948 bis 1962 spielte er beim Ballspiel-Club Augsburg (BC Augsburg, BCA).

Von 1957 bis 1959 und in der Saison 1961/1962 spielt er in der Oberliga Süd.

Für gerade einmal 300.000 Mark wechselte das Nachwuchstalent 1962 nach Italien und bestritt dort für den FC Bologna Punktspiele in der Serie A.

Haller war einer der ersten deutschen Fußballer, die in der italienischen Serie A zum Weltstar reiften. Mit Juventus Turin und dem AC Bologna wurde er insgesamt dreimal Meister.

1964 wurde Helmut Haller zum italienischen «Fußballer des Jahres» gewählt.

1958 wurde er erstmals in der deutschen Elf eingesetzt, im A-Länderspiel gegen Dänemark. Deutscher Trainer war damals Sepp Herberger.

Der offensive Mittelfeldspieler trug insgesamt 33 Mal das deutsche Trikot.

Haller nahm 1962, 1966 und 1970 an der Fußball-Weltmeisterschaft teil.

Seinen größten WM-Erfolg feierte der Augsburger mit dem zweiten Platz bei der WM in England. Damals siegte England durch das berühmte "Wembley-Tor" gegen Deutschland. Haller schoß damals das deutsche Führungstor zum 1:0.

Bei der WM 1970 kam Helmut Haller mit der Auswahl auf den dritten Platz.

Mit seiner Heimkehr nach Augsburg und damit zum - damals aus BCA und Schwaben Augsburg entstandenen - FCA löste Helmut Haller 1973 eine regelrechte Fußball-Euphorie aus.

1979 beendete Haller seine Karriere als Fußballspieler.

Zuletzt hatte sich Helmut Haller auch aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

2006 erlitt er einen Herzinfarkt, von dem er sich nie wieder richtig erholte.

Im Oktober 2012 starb Helmut Haller im Kreis seiner Familie.

Dabei habe der Helmut-Haller-Platz den schlechten Ruf gar nicht verdient, meint Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). „Ja, es gibt hier Drogenabhängige – aber das sind doch auch Menschen“, sagt er. Trotz des Klientels und den damit verbundenen Polizeieinsätzen sei der Platz sicher, so der Ordnungsreferent. In den vergangenen Jahren habe sich auch durch den Einsatz seines Vorgängers Dirk Wurm (SPD) auf dem Platz viel getan. Für den Kiezkiosk hat Pintsch nur lobende Worte. „Ich finde toll, was Stefan Meitinger hier mit Liebe zum Stadtteil und wirtschaftlicher Kraft unternimmt“, so Pintsch. Für ihn verkörpert der Kiez urbanes Leben. „Als Augsburger kann ich nur sagen – super, so stelle ich mir meine Stadt vor.“

