Bombendrohung: Großeinsatz der Polizei am Augsburger Rathaus

Die Stadt Augsburg hat eine Bombendrohung erhalten. Die Polizei hat das Rathaus abgesperrt und durchsucht das Gebäude. Noch am Vormittag gibt es aber Entwarnung.

Per Mail hat die Stadt Augsburg eine Bombendrohung erhalten. Demnach solle am Freitagvormittag ein Sprengsatz im Rathaus explodieren, heißt es von der Polizei. Einsatzkräfte sind vor Ort, haben das Rathaus abgesperrt und suchen mit Spürhunden nach Hinweisen. Die E-Mail war laut Oberbürgermeisterin Eva Weber sehr konkret, es habe geheißen, die Bombe wäre im zweiten Stock.

5 Bilder Bombendrohung: Polizei räumt das Augsburger Rathaus Bild: Anette Zoepf, Ina Marks

Bombendrohung in Augsburg: Rathaus weiträumig abgesperrt

Auch hinter dem Rathaus, am Elias-Holl-Platz, stehen Polizeibeamte, um Passanten und Autofahrer umzuleiten. Sie müssen das Gelände rund ums Rathaus großzügig umgehen. Auch im Nahverkehr kommt es zu Behinderungen.

Polizeisprecher Michael Jakob über die Bombendrohung in Augsburg. Video: Ina Marks

Eva Weber wartet derweil auf dem Rathausplatz, bis es Neuigkeiten von der Polizei gibt - mit ihr warten auch mehrere aufgeregte Brautpaare. Bis die Drohung eingegangen war, sind bereits zwei Paare getraut worden, doch acht Trauungen stünden noch an. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Standesbeamter Robert Brümmer. Einen Feueralarm, den habe es schon einmal gegeben - da sei der Spuk aber nach 20 Minuten vorbei gewesen.

Die Stadt Augsburg hat eine Bombendrohung erhalten. Das Rathaus musste weiträumig abgesperrt werden. Video: Ina Marks

Die Paare können aber doch getraut werden: Sie weichen in Eva Webers Besprechungszimmer im angrenzenden Verwaltungsgebäude aus. Auch Eva Weber sollte am Freitag noch ein Paar trauen - allerdings erst am Nachmittag. Bis dahin, hofft die Oberbürgermeisterin, könnte die Aufregung wieder vorbei sein.

Bereits gegen 10.40 Uhr folgte die Entwarnung: Im Rathaus wurde keine Bombe gefunden. Per Funk erhielten alle Beamte die Anweisung, die Sperrung rund ums Rathaus wieder aufzuheben. (AZ)

