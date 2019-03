Bombendrohung, ein fieses Spiel mit der Angst

Augsburg hat nach der Anschlagsdrohung richtig gehandelt - auch wenn am Ende nichts dahinter war. Umso wichtiger ist die Suche nach den Urhebern.

Hinterher lässt sich leicht sagen: Klar, dass nach so einer Bombendrohung nichts passiert. Doch wer weiß das vorher? Daher haben Stadt und Polizei am Dienstag absolut richtig reagiert. Wenn eine erste Prüfung ergibt, dass Drohungen nicht gänzlich absurd sind, bleibt keine andere Wahl, als das große Programm zu starten – mit allen Folgen: Absperrungen, Evakuierungen, Durchsuchungen – das legt das Leben in einer Innenstadt lahm. Und auch die Stadtverwaltung stand für einen Tag still. Doch in so einem Fall gilt: ganz oder gar nicht. Niemand wird das Risiko eingehen, eine Drohung nicht ernst genug genommen zu haben.

Das Gefühl, es wird schon nichts sein, genügt nicht. Polizei und Stadt haben professionell gehandelt – wie in ähnlichen Fällen, etwa nach dem Fund der „Weihnachtsbombe“ 2016. Ein wichtiger Teil der Arbeit hat aber erst begonnen.

Warum ein Fahndungserfolg wichtig ist

Die Suche nach dem oder den Urhebern der Drohung gegen mehrere Städte wird sicherlich nicht einfach. Ein Erfolg der Behörden wäre aber wichtig, denn auch leere Bombendrohungen sind ein fieses Spiel mit der Angst. Auch wenn nichts Schlimmeres passiert, betreffen sie doch viele Menschen und sorgen für Furcht. Und ein Ermittlungserfolg hätte noch eine zweite Wirkung: Er könnte abschreckend wirken und zeigen: Drohungen sind kein Spaß und die Urheber werden bestraft.

Themen Folgen