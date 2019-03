vor 38 Min.

Bombendrohung gegen Rathaus: Die Suche nach den Tätern läuft

Weil der Stadt mit einem Anschlag gedroht wird, steht das Zentrum von Augsburg für Stunden still. Nun ist die Polizei auf der Suche nach den Hintergründen.

Von Stefan Krog

Eine Bombendrohung gegen die Stadt Augsburg hat am Dienstagvormittag Teile der Stadtverwaltung und das Leben rund um den Rathausplatz für mehrere Stunden lahm gelegt. Insgesamt mussten etwa 500 Angestellte der Stadtverwaltung vorsorglich ihre Büros verlassen, der Rathausplatz wurde abgeriegelt, während Sprengstoffhunde und Beamte das Rathaus und angrenzende Verwaltungsgebäude durchsuchten. Gegen 11 Uhr gab die Polizei dann Entwarnung.

In den Stunden zuvor kam es zu deutlichen Einschränkungen. Wo sich um diese Zeit sonst Passanten drängen, stand am Dienstagvormittag ein Dutzend Polizeibusse auf dem Rathausplatz. Nichtahnende Passanten und Angestellte auf dem Weg zur Arbeit liefen bis zu den Flatterbändern an den Zugängen zum Rathausplatz, wo sie von Polizisten mit dem Wort „Bombendrohung“ abgewiesen wurden. Viele konnten es kaum glauben und machten ungläubig wieder kehrt. Arztbesuche, Besorgungen bei der Sparkasse oder Kuchenvorbestellungen im Café – alles musste warten.

In der Nacht schickt ein Unbekannter eine Drohmail an die Stadt Augsburg. Das Rathaus, die Verwaltungsgebäude und alle Bürgerbüros werden evakuiert. Ähnliches passiert gleichzeitig in anderen Städten. Video: dpa

Auch der Verkehr auf den Straßenbahnlinien 1 und 2 musste vorübergehend mit Ersatzbussen bewerkstelligt werden, weil die Polizei die Trams vorsorglich nicht am Rathaus vorbeifahren lassen wollte. Über den menschenleeren Rathausplatz schallten Lautsprecheransagen von der dortigen Haltestelle.

Polizei sucht nach den Hintergründen für die Drohung

Zahlreiche Menschen warteten vor dem Verwaltungszentrum an der Blauen Kappe, das ebenfalls vorsorglich evakuiert wurde. Alle paar Sekunden erklärten Polizisten an der Absperrung Bürgern, dass die Behörde heute geschlossen hat. Am Curt-Frenzel-Stadion bildete sich eine Menschentraube von Bürgern, die hofften, dass sich doch noch etwas tut und das Verwaltungszentrum wieder öffnet. Manche hätten einen Termin in der Ausländerbehörde gehabt, andere wollten etwas auf der Führerscheinstelle erledigen. Auch am Dienstagnachmittag blieben die Behörden verwaist.

Die Stadt gab, weil am Vormittag noch unklar war, wie lange die Evakuierung dauern wird, den Beschäftigten aus den geräumten Gebäuden frei. Es hätte keinen Sinn gemacht, die Mitarbeiter stundenlang auf der Straße stehen zu lassen, ohne zu wissen, wie es weitergeht, so Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU). Am Mittwoch läuft der Ämterbetrieb wieder wie gewohnt. Betroffen waren von der Evakuierung neben dem Rathaus das Verwaltungsgebäude am Rathausplatz, wo die Bürgermeister und ein Großteil der Referenten ihre Büros haben, sowie das Gebäude mit dem Eingang am Fischmarkt. Außerdem mussten das Verwaltungszentrum an der Blauen Kappe und alle Bürgerbüros in den Stadtteilen geräumt werden.

Großeinsatz am Dienstagmorgen in Augsburg: Nach einer Drohung sind das Rathaus und die Stadtverwaltung evakuiert worden. Im Video informieren Polizeisprecher Michael Jakob und Oberbürgermeister Kurt Gribl über die Lage, nachdem der Rathausplatz wieder freigegeben worden war. Video: Stefan Krog

Zum Dienstbeginn am Dienstagmorgen war bei der Stadtverwaltung eine E-Mail aufgefallen, in der mit einem Anschlag gedroht wurde. Das Schreiben war während der Nacht eingegangen. Gegen 8 Uhr begann der Einsatz, an dem etwa 50 Polizisten beteiligt waren. Dass es sich um eine leere Drohung handeln könnte, zeichnete sich schon relativ früh ab, weil in der Nacht auch in einigen anderen deutschen Städten entsprechende Drohschreiben eingegangen waren. Betroffen waren unter anderem auch Kaiserslautern und Chemnitz. Polizeisprecher Michael Jakob sagte, man habe sich trotzdem zur Evakuierung und Absuche entschieden, weil Sicherheit vorgehe. Vom Wortlaut her sei die Drohung nämlich durchaus ernstzunehmen. „Wir haben es immer wieder mal mit diffusen Drohungen zu tun, aber die Bewertung von Kripo und Stadt hat uns dazu bewogen, auf Nummer sicher zu gehen. Es fällt uns nicht leicht, die Innenstadt ein Stück weit lahmzulegen“, so Jakob. Zuletzt hatte die Polizei im Jahr 2014 das Büro-Hochhaus nahe der Universität nach einer Bombendrohung geräumt, die sich hinterher als falsch herausstellte. Der Urheber blieb unbekannt.

25 Bilder Bombendrohung: Augsburger Rathaus und Verwaltung evakuiert Bild: Bernd Hohlen

Zum Inhalt der Droh-Mail vom Dienstag und ob es Hinweise auf den Verfasser gibt, machte Polizeisprecher Jakob keine Angaben. Man wolle die Ermittlungen nicht gefährden. Die Augsburger Kripobeamten seien im Austausch mit ihren Kollegen in den anderen betroffenen Städten. Am Mittwochmorgen hieß es von der Polizei, dass es noch keine Hinweise auf die Täter gebe. Es sei weiterhin völlig unklar, wer hinter den Drohungen stecke.

Oberbürgermeister Gribl bezeichnet die Evakuierung des Rathauses als richtig

Gribl hatte am Vormittag eine Sitzung in der Stadtsparkasse und war insofern nicht direkt von der Evakuierung seines Büros betroffen. Er äußerte sich hinterher erleichtert, dass keine Bombe gefunden wurde und dass die Abläufe gut geklappt hätten. Gribl telefonierte am Vormittag auch mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Das Drohschreiben sei so verfasst gewesen, „dass man von einer ernsthaften Situation ausgehen musste“, so Gribl. Die Evakuierung sei die richtige Entscheidung gewesen, auch wenn das die Abläufe durcheinander gebracht habe. Wenn Behörden lahmgelegt würden, seien Beschäftigte und die Allgemeinheit die Leidtragenden. Die Bedrohung einer Stadt, so Gribl, sorge bei ihm „für großes Unverständnis“." (mit dpa)

