11:30 Uhr

"Bordellkönig" Hermann Müller muss nicht mehr ins Gefängnis

Hermann Müller liebt die Öffentlichkeit. Mit frechen Interviews aber hat der „Bordellkönig“ die Steuerfahnder offenbar so gereizt, dass es zu mehreren Razzien in den Häusern seiner Kette „Pascha“ kam. Müller saß 23 Monate in Untersuchungshaft und jetzt zum zweiten Mal auf der Anklagebank des Augsburger Landgerichts.

In diesem Rotlicht-Prozess ging es ums Geld: Hermann Müller, als Chef der Bordellkette "Pascha" bekannt geworden wurde jetzt als Steuerhinterzieher verurteilt.

Von Jörg Heinzle

Der einstige „Bordellkönig“ fährt standesgemäß mit einem dicken Geländewagen vor. Hermann Müller, 66, wirkt entspannt, als er am Mittwochvormittag vor dem Café Freud in der Gögginger Straße sitzt. Das Café liegt direkt gegenüber dem Strafjustizzentrum. Es ist ein Treffpunkt für Juristen, Angeklagte und Zaungäste in Strafverfahren. Müller wartet auf das Urteil, das an diesem Mittwoch von der 11. Strafkammer des Landgerichts über ihn gesprochen wird. Das für ihn Wichtigste weiß er aber schon vorher: Er muss nicht mehr ins Gefängnis.

In dem Prozess gegen Hermann Müller ging es nicht um die Frage, wie die Prostituierten in seiner Bordellkette „Pascha“ behandelt worden sind. Es ging alleine ums Geld. Die Staatsanwaltschaft warf dem Rotlicht-Unternehmer vor, Steuern in Millionenhöhe hinterzogen zu haben. In einem ersten Urteil im Jahr 2017 wurde er deshalb zu einer Haftstrafe von fast vier Jahren verurteilt. Doch der Bundesgerichtshof rügte Verfahrensfehler und hob das Urteil auf. In der Neuauflage des Verfahrens ist Hermann Müller nun günstiger davon gekommen. Die Richter verurteilten ihn zwar erneut wegen Steuerhinterziehung – nun aber zu zwei Jahren und acht Monaten. Weil er schon fast zwei Jahre in Untersuchungshaft abgesessen hat, bleibt ihm ein erneuter Gang ins Gefängnis erspart.

Prozess in Augsburg: "Bordellkönig" räumt die Vorwürfe ein

Ein Grund für das mildere Urteil: Während Hermann Müller im ersten Prozess zu den Vorwürfen geschwiegen hatte, räumte der die Vorwürfe nun ein. Er gab zu, dass sein Münchner Bordell „Pascha“, von zwei Strohmännern geführt, jahrelang bei der Umsatzsteuer trickste. Die Frage war auch rechtlich umstritten – es ging darum, ob der Bordellbetreiber auch auf den Umsatz, den die Prostituierten in seinem Etablissement erwirtschaften, Mehrwertsteuer abführen muss. Der Prozess fand in Augsburg statt, weil ein Betriebsleiter der Münchner „Pascha“-Filiale im Kreis Augsburg seinen Wohnsitz hatte. Der Betriebsleiter wurde bereits rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt.

Hermann Müller wurde bundesweit bekannt, weil er viele Interviews gab und als Gast in Fernseh-Talkshows das Bild von einer vermeintlich sauberen Prostitution zeichnete. Ähnlich wie sein Branchenkollege Jürgen Rudloff, der im Februar in Stuttgart wegen Beihilfe zur Zuhälterei und zu schwerem Menschenhandel zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist – ausgelöst übrigens durch Rotlicht-Ermittlungen der Augsburger Kriminalpolizei.

Ähnlicher Prozess gegen Betreiber eines Augsburger Bordells

Vor dem Amtsgericht steht in dieser Woche auch noch ein – weitaus weniger prominenter – 58-jähriger Betreiber eines Augsburger Bordells, gegen ihn erhebt die Anklage vergleichbare Vorwürfe wie bei „Pascha“-Boss Müller. Der Augsburger Bordellbetreiber soll – entgegen der Vorschrift – Einnahmen der bei ihm arbeitenden Prostituierten nicht zur Umsatzsteuer angemeldet haben.

Der Angeklagte vermietete die Räume seines Etablissements an Prostituierte und gab laut Anklage in der Steuererklärung auch nur den Umsatz an, den er mit den Mieten erzielte. Die Staatsanwaltschaft sieht ihn aber nicht nur als Vermieter, sondern als Bordell-Chef. Die Anklage wirft ihm deshalb vor, einen Steuerschaden von rund 1,5 Millionen verursacht zu haben.

