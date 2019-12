09:03 Uhr

Brand auf Christkindlesmarkt: Polizei rechnet mit 50.000 Euro Schaden

Bei einem Brand auf dem Rathausplatz sind in der Nacht zum Donnerstag mehrere Stände des Christkindlesmarktes zerstört und beschädigt worden. Wegen Gasflaschen bestand Explosionsgefahr.

Ein Anwohner bemerkte nach Angaben eines Feuerwehrsprechers die Flammen - und schlug schnell Alarm. Gegen 3.45 Uhr in der Nacht zum Donnerstag wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg zum Rathausplatz gerufen. Mehrere Christkindlesmarktbuden standen komplett in Flammen. Wegen der Hitze drohte nach Angaben der Feuerwehr durch in den Buden gelagerte Gasflaschen auch Explosionsgefahr. Die Einsatzkräfte mussten deshalb besonders aufpassen, weil das für sie lebensgefährlich sein kann. Der Brand drohte auch auf weitere Christkindlesmarktbuden überzugreifen.

Die Webcam der Stadt Augsburg vom Rathausplatz zeigt ungefähr den Zeitpunkt, als die Feuerwehr alarmiert wurde. Flammen schlagen bereits aus einer Bude. Bild: Webcam Stadt Augsburg

Den Schaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 50.000 Euro. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr konnte ein größerer Schaden abgewendet werden, so die Mitteilung eines Feuerwehrsprechers. Die durch die große Brandtemperatur beschädigten benachbarten Buden wurden von der Berufsfeuerwehr geöffnet und kontrolliert. Zudem wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Mit einer Wärmebildkamera fanden die Feuerwehrleute noch mehrere Glutnester. Mehrere Buden mussten laut Feuerwehr zudem gesichert werden.

5 Bilder Der Augsburger Christkindlesmarkt nach dem Brand Bild: Annette Zoepf

Die Ursache für das Feuer auf dem Chistkindlesmarkt ist noch nicht bekannt

Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Noch in der Nacht hatte die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Das ist in solchen Fällen aber Routine und bedeutet nicht, dass die Ermittler zwingend von einer Brandstiftung ausgehen. Auch ein technischer Defekt ist möglich. Der Markt hatte an Heiligabend zum letzten Mal geöffnet, derzeit steht der Abbau an. In den vom Feuer betroffenen Ständen befand sich teils noch Ware. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften und mit acht Fahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. (AZ, jöh)

Feuer auf dem Christkindlesmarkt: Wegen Gasflaschen bestand nach Angaben der Feuerwehr für die Einsatzkräfte Lebensgefahr. Bild: Christoph Bruder

