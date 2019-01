vor 34 Min.

Brand bei Premium Aerotec: Ermittler vermuten technischen Defekt

Donnerstagnacht ging der Feueralarm los: Bei Premium Aerotec in Haunstetten brannte eine Lagerhalle. Die werkseigene Feuerwehr war schnell vor Ort. Am Tag danach waren Flammen und Glutherde gelöscht.

Vor gut einer Woche richtete ein Feuer auf dem Firmengelände in Haunstetten einen Millionenschaden an. Eine komplette Produktionshalle wurde zerstört.

Von Jan Kandzora

Nach dem Brand bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Augsburg vor gut einer Woche vermuten die Ermittler der Polizei, dass die Ursache ein technischer Defekt war. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, waren Brandermittler der Kripo in den vergangenen Tagen mehrfach gemeinsam mit Gutachtern des Landeskriminalamtes vor Ort. Die Gutachten selbst stehen noch aus – es kann noch Wochen oder Monate dauern, bis sie fertiggestellt sind. Nach Auskunft der Polizei verdichten sich aber die Hinweise auf einen technischen Defekt.

Das bedeutet auch: Von einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandstiftung gehen die Ermittler nach derzeitigem Stand nicht aus.

Lesen Sie dazu: Brand richtet Millionenschaden bei Premium Aerotec an



Wie berichtet, war in der Nacht auf Freitag vergangener Woche in einer Halle auf dem Firmengelände von Premium Aerotec in Haunstetten Feuer ausgebrochen und hatte Schaden im zweistelligen Millionenbereich angerichtet. Das Feuer war in einer Anlage der sogenannten Galvanik ausgebrochen. Die Werksfeuerwehr des Luftfahrtunternehmens war schnell vor Ort, auch die Augsburger Berufsfeuerwehr sowie freiwillige Feuerwehren rückten mit Einsatzfahrzeugen an. Zweieinhalb Stunden, bis morgens um 1.30 Uhr, ehe die Flammen gelöscht waren.

Lesen Sie auch: Wie die Werksfeuerwehr bei Premium Aerotec Schlimmeres verhinderte



Die Galvanik ist ein Prozess der Oberflächenveredelung für die Herstellung von Einzelteilen aus Aluminium und Titan für den Bau von Flugzeugstrukturen. Bei dem Brand wurden die Anlagen für diese Arbeiten vollständig zerstört. Gefahr für Bürger und Umwelt bestand nach Auskunft von Feuerwehr und Firma nicht. Wie das Unternehmen zuletzt mitteilte, wird der Großbrand wohl auch nicht zu einem Lieferengpass gegenüber Airbus führen. Premium Aerotec hat einen Krisenstab eingerichtet. Dieser koordiniere nun die notwendigen Maßnehmen zur Erhaltung der Lieferfähigkeit, hieß es zuletzt. Man arbeite mit Hochdruck an Alternativ-Lösungen.

Die Airbus-Tochter Premium Aerotec beschäftigt momentan rund 4000 Mitarbeiter in Augsburg. Das Unternehmen hat weitere Standorte in Bremen, Hamburg, Nordenham und Varel sowie im rumänischen Brasov.

Themen Folgen