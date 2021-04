Brand in Doppelhaus im Bärenkeller: 50.000 Euro Schaden

Die Berufsfeuerwehr Augsburg musste in den Stadtteil Bärenkeller ausrücken. Dort war im Bereich eine Photovoltaikanlage ein Feuer ausgebrochen.

Der Feuerwehr und der Polizei wurde am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein Brand im Kreuzschnabelweg in Augsburg mitgeteilt. In einem Doppelhaus entstand laut Polizei im ersten Obergeschoss an einer Photovoltaik-Anlage ein Brand, der auf Balkonmöbel übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Eigentümer war zum Brandzeitpunkt nicht in dem Haus, auch Anwohner wurden nicht verletzt. An der Doppelhaushälfte entstand ein geschätzter Schaden von 50.000 Euro. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei prüfen derzeit, ob hierbei ein technischer Defekt oder fahrlässiges Handeln die Ursache für den Brand war. (AZ)