Brand in Haus: Feuerwehr bringt 15 Menschen in Sicherheit

In einem Mehrfamilienhaus war Feuer ausgebrochen.

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Bismarckviertel ist die Berufsfeuerwehr Augsburg am Montagmorgen ausgerückt.

Es war am Montag, kurz nach 7.20 Uhr, als die Berufsfeuerwehr Augsburg zur Alpenstraße gerufen wurde. Dort war in einem Zimmer einer Wohnung Feuer ausgebrochen. 15 Menschen wurden von Polizei, Rettungsdienst und Berufsfeuerwehr durch das Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Die Berufsfeuerwehr hielt mit einem Hochleistungslüfter das Treppenhaus frei von Rauch.

In einem Großraumrettungswagen wurden die betroffenen Bewohner vom Notarzt untersucht und betreut. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Menschen durften wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Bereich um die Alpenstraße war für circa 40 Minuten komplett gesperrt. Bei dem Feuer entstand nach ersten Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. (ina)

