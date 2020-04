vor 17 Min.

Brand in Lechhausen: Auto fängt in Werkstatt Feuer

In Augsburg-Lechhausen ist ein Brand ausgebrochen. Ein Auto fing ersten Erkenntnissen zufolge Feuer.

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist ein Auto in einer Werkstatt in Brand geraten. Dichte Rauchschwaden ziehen über den Stadtteil. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sei das Feuer in einer Garage der Autowerkstatt in der Stätzlinger Straße ausgebrochen. Ein Mechaniker trägt nach ersten Erkenntnissen "oberflächliche Brandverletzungen" davon, wie die Beamten mitteilten.

Mehr dazu lesen Sie hier in Kürze. (AZ)

