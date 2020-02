16:00 Uhr

Brand in Mehrfamilienhaus löst Großeinsatz aus

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Hochzoll bricht ein Feuer aus. Die Flammen springen auf die Wohnung über, die Straße ist kurzzeitig gesperrt.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hochzoll hat am Dienstagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach Auskunft der Polizei kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Balkon im fünften Obergeschoss des Gebäudes in der Innsbrucker Straße zu einer Brandentwicklung. Das Feuer griff den Angaben offenbar teils auf die Wohnung über, die Fenster zum Balkon zersprangen.

In Hochzoll ist es zu einem Brand gekommen. Bild: Silvio Wyszengrad

Die Augsburger Berufsfeuerwehr rückte an und evakuierte den Stock sowie das darüber liegende Stockwerk. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Die Innsbrucker Straße war kurzzeitig gesperrt. Zu einer möglichen Schadenssumme war zunächst nichts bekannt. (jaka)

