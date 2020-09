vor 36 Min.

Brand in Moria: Bundestagsabgeordnete Bahr (SPD) fordert rasches Handeln von Seehofer

Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria fordert die Augsburger Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr (SPD) von Bundesinnenminister Horst Seehofer eine schnelle Reaktion.

Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria hat die Augsburger Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr ( SPD) von Bundesinnenminister Horst Seehofer eine schnelle Reaktion eingefordert. Dies macht sie in einem Brief deutlich, dem auch eine Reihe von Vorschlägen beiliegen. Unter anderem müsse aus Sicht der SPD rasch technische und humanitäre Hilfe leisten, auch zur Versorgung der Corona-Patienten.

SPD: Technisches Hilfswerk könnte Ersatzlager in Moria bauen

Das THW sei kurzfristig in der Lage, ein funktionsfähiges Übergangslager zu errichten. Zudem müsse das Lager Moria umgehend evakuiert werden – die Aufnahme Geflüchteter durch mehrere europäische Länder sei zuletzt schleppend verlaufen. Auch sollte nach Auffassung der SPD eine Sondersitzung der EU-Innenminister sollten die Aufnahme von Geflüchteten vorbereiten, als "europäische Koalition der Vernunft", wie Bahr schreibt. Deutschland müsse seine Ratspräsidentschaft dafür nutzen, langfristige Lösungen zu finden. Darüber hinaus sei eine Neuausrichtung der europäischen Flüchtlingspolitik nötig, ebenso wie eine des gemeinsamen europäischen Asylsystems. "Wir müssen weg vom Prinzip der Zuständigkeit des Ersteinreisestaates", so Bahr.

Die EU-Kommission sollte hierzu endlich Vorschläge präsentieren, heißt es weiter in dem Brief. Und "diese fortgesetzte Schande an unseren Außengrenzen beenden". Ein erster Schritt müsste die Entwicklung eines Pilotmodells für ein gemeinsam betriebenes Asylzentrum unter europäischer Flagge auf den griechischen Inseln sein. (AZ)

